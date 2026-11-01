Η Κόμο πήγε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο με 1-0 κόντρα στη Βενέτσια, μετά από γκολ που προήλθε από κερδισμένο πέναλτι του Δουβίκα.

Η Κόμο ήταν η ομάδα που ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Βενέτσια, για την 10η αγωνιστική της Serie A, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα και έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο διάστημα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν την αντίπαλη άμυνα, αναζητώντας το γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα, καταφέρνοντας τελικά να βρουν τη λύση λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου 45λέπτου.

Η φάση που έκρινε το πρώτο μέρος σημειώθηκε στο 43ο λεπτό. Μετά από μια επιθετική προσπάθεια της Κόμο, η μπάλα κατέληξε στον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος βρέθηκε στο κέντρο της εστίας της Βενέτσια. Προσπάθησε να αξιοποιήσει την ευκαιρία, ωστόσο δέχθηκε φάουλ από τον Χουάν Ζεσούς και έτσι ο διαιτητής έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα.

🚨🇮🇹 | GOAL: LUCAS DA CUNHA OPENS THE SCORING FOR COMO WITH A PENALTY! Como 1-0 Venezia. https://t.co/yA2mtKWntt — Brian from Elsewhere (@ItsBrianEgo) November 1, 2026

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Ντα Κούνια, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Με αυτόν τον τρόπο, η Κόμο πήρε το προβάδισμα με 1-0 στο 43', με τον Δουβίκα να έχει καθοριστική συμβολή στη φάση που οδήγησε στο γκολ.