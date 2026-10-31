Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και ανέφερε πως αν επιστρέψει στην Ελλάδα αυτό θα είναι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Στην κάμερα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» μίλησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης από τη Ρώμη, σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Ρόμα σε σχετική ερώτηση απάντησε πως -αγωνιστικά- θα γύριζε στη χώρα μας για τον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να ξέρει τι μπορεί να του φέρει το μέλλον. Παράλληλα, μίλησε για το πως εντάχθηκε στην Ακαδημία του Δικέφαλου του Βορρά.

«Είναι δύσκολο το εξωτερικό, αλλά και ωραίο, είναι το όνειρό μας. Η πρώτη μου συμμετοχή στο Champions League είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Μικρός είχα δοκιμάσει πολλά αθλήματα, κολύμβηση και τένις. Ξεκίνησα στην Ακαδημία στα Χανιά, και γύρω στα 10-11 με παρακολουθούσαν, μέχρι τα 14 που έφυγα».

Για το ξεκίνημά του στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ:

«Πήγα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια είχε ακυρωθεί πολλές φορές το ταξίδι. Ήταν ένα όνειρο για εμένα η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, όταν το άκουσα ήμουν πολύ χαρούμενος, σίγουρα είχα και άγχος. Όταν πήγα στην Ακαδημία, από την τρίτη ημέρα με κράτησαν, δεν χρειάστηκε να συμπληρώσω εβδομάδα. Μπορεί να μην με κρατούσαν, αν πήγαινα νωρίτερα».

Για το αν τον ακολούθησαν οι γονείς του στη Θεσσαλονίκη:

«Όχι, πήγα μόνος μου κι έμενα τρία χρόνια στους ξενώνες του ΠΑΟΚ. Εγώ ήθελα να πάω μόνος μου. Ποτέ δεν είπα στους γονείς μου να με ακολουθήσουν, παρόλο που τους έγινε πρόταση και νομίζω ότι ο μπαμπάς μου δεν το έχει αναφέρει στη μητέρα μου. Εγώ ήθελα να το περάσω μόνος αυτό. Από τη στιγμή που μπήκα στην Ακαδημία, ο στόχος μου ήταν να βρεθώ στην πρώτη ομάδα, να τα καταφέρω. Οπότε, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μου λείπουν οι γονείς. Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος».

Για το πως εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα:

«Εντάχθηκα στην πρώτη ομάδα για προπονήσεις αρχικά, πήγα στην προετοιμασία, κι από εκεί και πέρα πήγα στην πρώτη ομάδα, όπου έπαιξα κιόλας. Έπαιξα δύο χρόνια, μετά ήρθε η Βόλφσμπουργκ και τώρα στη Ρόμα. Είχα παίξει δύο γεμάτες χρονιές στον ΠΑΟΚ, μία μεγάλη ομάδα, με πίεση. Κατακτήσαμε πρωτάθλημα, χάσαμε τελικούς, ήμουν γεμάτος από εμπειρίες και ένιωθα έτοιμος για το επόμενο βήμα. Η Ρόμα είναι μεγάλη ομάδα και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός».

Για το αν τον αναγνωρίζουν στον δρόμο:

«Ναι, πλέον που έχω αρχίσει και παίρνω χρόνο συμμετοχής. Βλέπω χαρά στο πρόσωπό τους, είτε είναι μικρά παιδάκια είτε μεγάλοι. Θέλουν μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο και εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους δώσω λίγη χαρά και λίγο από τον χρόνο μου».

Για την Εθνική Ελλάδας:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, από χαρακτήρες. Πάμε και περνάμε ωραία, ανυπομονούμε να έρθει αυτή η ώρα να βρεθούμε. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε πολύ ταλέντο, το έχουμε δείξει σαν ομάδα και αυτό που μένει είναι να χτίσουμε τη νοοτροπία του νικητή για να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Πλέον μαθαίνουμε να κερδίζουμε. Οπότε αν έχουμε υγεία μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα».

Για την ομάδα στην οποία θα ήθελε να αγωνιστεί, εάν επέστρεφε στην Ελλάδα:

«Εννοείται θα ήθελα στον ΠΑΟΚ. Σαν αθλητής ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά σίγουρα στον ΠΑΟΚ, γιατί έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές εκεί και με μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ. Μου έδειξε τον δρόμο για να γίνω επαγγελματίας».