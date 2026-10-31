Η Ρόμα καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο και πήρε τη νίκη απέναντι στην Ουντινέζε με 5-2, για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Πάρτι έστησε η Ρόμα στην έδρα της Ουντινέζε, επικρατώντας με 5-2 για την 10η αγωνιστική της Serie A και απειλεί πλέον τις πρώτες Λάτσιο και Ίντερ.

Και τι δεν έκαναν οι «τζιαλορόσι» στο πρώτο ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε ο Κριστάντε στο 10ο λεπτό με κεφαλιά, ενώ ο Μάλεν παραλίγο να σκοράρει για το 0-2 στο 30', καθώς από κοντινή απόσταση, έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Μπορεί να μην έγινε τότε το 0-2, αλλά ένα λεπτό μετά, ο Μόρα βγήκε σε τετ α τετ, νίκησε τον τερματοφύλακα και διαπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Δεν πέρασαν τρία λεπτά και ο Μάλεν στο 34' με ένα δυνατό σουτ σημείωσε το τρίτο γκολ της Ρόμα, η οποία έμοιαζε ασταμάτητη και στο 37', ο Σούλε εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ντικά με κεφαλιά, διαμόρφωσε το 0-4.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά με τον Ζανιόλο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά και στο 78', ο Πάλμα άλλαξε τον δείκτη του σκορ σε 2-4. Η Ρόμα δεν σταμάτησε εκεί και στο 90+2', ο Γκιράλντι πρόσθεσε το «κερασάκι στην τούρτα» με ένα ωραίο τελείωμα για το 2-5.

Μπολόνια - Μόντσα 2-1

Η Μπολόνια πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στη 10η αγωνιστική της Serie A, καθώς επικράτησε με 2-1 της Μόντσα, παρότι χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να αντέξει την πίεση μέχρι το φινάλε.

Η Μόντσα άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Βαρέλα. Η απάντηση της Μπολόνια ήρθε στο 33', με τον Πομπέγκα να βρίσκει δίχτυα και να επαναφέρει την ισορροπία.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Στο 59ο λεπτό, ο Μπερναντέσκι ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

