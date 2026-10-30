Η εισαγγελία των Βρυξελλών ζήτησε την Παρασκευή (30/10) ποινή φυλάκισης δύο ετών για τον Ράντζα Ναϊνγκολάν, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Τo μεσημέρι της Παρασκευής (30/10), η εισαγγελία των Βρυξελλών ζήτησε από το Βελγικό ποινικό δικαστήριο ποινή φυλάκισης δύο ετών για τον Ράτζα Ναϊνγκολάν, στο πλαίσιο δίκης για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών.

Θυμίζουμε πως ο άλλοτε Βέλγος διεθνής συνελήφθη στα τέλη του Ιανουαρίου 2025 κατά τη διάρκεια της έρευνας για την υπόθεση, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε και η εισαγγελεία, δεν συνδέεται άμεσα με την διακίνηση, αλλά είναι ύποπτος για συνεισφορά σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 105.500 ευρώ για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο πρώην άσος της Ρόμα και της Ίντερ, που εξακολουθεί να αγωνίζεται για την Πάτρο Άισντεν στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, αρχικά ισχυρίστηκε ότι δανείστηκε τα χρήματα αυτά από έναν φίλο του, ενώ στη συνέχεια ανακάλεσε την κατάθεση του, παραδεχόμενος ότι έλαβε τα χρήματα επειδή οι λογαριασμοί του φίλου του είχαν παγώσει μετά από διαζύγιο.