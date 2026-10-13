Κουλιεράκης: Ο Γκασπερίνι μίλησε για την κατάσταση του
Η Ρόμα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Πιέρο Γκασπερίνι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
Ο Ιταλός προπονητής πήρε θέση και έδειξε ιδιαίτερα ευχαριστημένος που ο Έλληνας στόπερ έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Κουλιεράκης προπονήθηκε με την ομάδα χθες, μαζί με όσους δεν έπαιξαν στο Κόμο. Ο Κριστάντε θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αδιαθεσίες και είμαστε σε καλή διάθεση για αυτόν τον αγώνα».
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