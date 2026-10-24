Δεν σταματάει να σκοράρει! Ο Τάσος Δουβίκας πήρε πάλι του «όπλο» του και με δυο γκολ υπέγραψε τη νίκη με 2-0 της Κόμο επί Σασουόλο που την ανέβασε στην 4η θέση της Serie A.

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Κόμο! Ο Έλληνας επιθετικός παρέμεινε στο δρόμο των γκολ και υπέγραψε με προσωπική παράσταση της νίκης της ομάδας του απέναντι στη Σασουόλο. Με δυο δικά του γκολ άλλωστε, η Κόμο επικράτησε 2-0 κι ανέβηκε στην 4η θέση του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι μπορεί να δυσκολεύτηκαν για ένα ημίχρονο στην έδρα τους με καλεσμένη τη Σασουόλο, αλλά στο β΄μέρος ανέλαβε δράση ο Δουβίκας. Στο 49΄συγκεκριμένα οι συμπαίκτες του κυκλοφόρησαν όμορφα τη μπάλα, με τον με τον Κακερέτ να κάνει το γύρισμα στη μικρή περιοχή και τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται στο σωστό σημείο για να ανοίξει το σκορ από κοντά.

Στο 60΄ο Δουβίκας χτύπησε και πάλι, όταν από νέο γύρισμα του Καϊκι έκανε την προβολή και βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0, φτάνοντας συνολικά τα οκτώ γκολ στη σεζόν. Με φαρδιά-πλατιά τη δική του υπογραφή, η ομάδα του Φάμπρεγας παρέμεινε στο νικηφόρο δρόμο και συνεχίζει να πιέζει για έξοδο στο Champions League.