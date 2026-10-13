Ο Ίβαν Γιούριτς αναφέρθηκε στον Χρήστο Μανδά και μίλησε με τα καλύτερα λόγια μετά την ήττα της Μόντσα από τη Λάτσιο (1-3).

Η Λάτσιο επικράτησε με 3-1 της Μόντσα και συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή Serie A, έχοντας ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της τον Χρήστο Μανδά.

Ο 25χρονος πορτιέρε είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος του Γκατούζο και απέναντι στη Μόντσα έκανε ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση, με αποκορύφωμα την απόκρουση στην εξ επαφής κεφαλιά του Ντάνι Μότα στο 57ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 2-1.

Γενικότερα ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε ένα γεμάτο απόγευμα και για ακόμη μία φορά έλαβε την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας, τον προπονητή του αλλά και από τον κόουτς των φιλοξενούμενων.

Συγκεκριμένα, ο Ίβαν Γιούριτς έσταξε... μέλι για τον διεθνή πορτιέρε και τόνισε πως αυτός ήταν ο λόγος που η ομάδα του δεν μπορούσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

«Αντιμετωπίσαμε έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα στην επίθεση και είχαμε πολλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουμε».