Η Λάτσιο συνέχισε από εκεί που έμεινε στη Serie A, αφού και πάλι με βασικό τον Χρήστο Μανδά επιβλήθηκε 2-1 επί της Πάρμα και κάθισε προσωρινά μόνη στην κορυφή της Serie A.

Οι υψηλές πτήσεις της Λάτσιο συνεχίζονται! Σε ένα ακόμη ματς όπου ο Χρήστος Μανδάς βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο επιβλήθηκε με 2-1 επί της Πάρμα, έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και βρέθηκε προσωρινά μόνη στην κορυφή, στο +3 από την Ίντερ.

Οι Λατσιάλι μπορεί να σπατάλησαν το πρώτο ημίχρονο και να έμειναν μακριά από το γκολ, αλλά κατάφεραν να ξεμπερδέψουν νωρίς στο β΄μέρος. Σε πρώτο χρόνο ο Τέιλορ έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο 51΄για το 1-0 με υπέροχο πλασέ στην κλειστή γωνία, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Ντιέγκο Κάρλος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για να διαμορφώσει άθελά του το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στις καθυστερήσεις με τον Λοντάνι σε 2-1, αλλά δεν είχαν αρκετό χρόνο για κάτι περισσότερο. Κάπως έτσι, η Λάτσιο πήρε ακόμα ένα τρίποντο, καταφέρνοντας να ξεφεύγει και πάλι με ματς περισσότερο στο +3 από την Ίντερ που την καταδιώκει στη βαθμολογία.