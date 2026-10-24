Ο Τζενάρο Γκατούζο, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Πάρμα, αναφέροντας πως το «μυστικό» της Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, είναι οι παίκτες του να παραμένουν πειθαρχημένοι στην προπόνηση.

Η Λάτσιο με μπροστάρη τον Χρήστο Μανδά, έχει αφήσει πίσω της το σοκαριστικό ξεκίνημα που είχε, με αποκλεισμό από το Coppa Italia από την Μάντοβα και σημειώνει εντυπωσιακή πορεία στην Serie A, μετρώντας 6 νίκες και 1 ισοπαλία ως τώρα. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται πρώτη σε ισοβαθμία με την Ίντερ, με 19 βαθμούς.

Ο 48χρονος Ιταλός τεχνικός, Τζενάρο Γκατούζο, θεωρεί πως καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματική απόδοση των παικτών του, παίζει η πειθαρχία και ο τρόπος ζωής τους. Μέσα από συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (23/10), δήλωσε πως δεν τον ενοχλεί αν οι ποδοσφαιριστές του ξενυχτίσουν ή πιούν λίγο παραπάνω, αρκεί κανείς να μην χαλάει την προπόνηση.

«Προτιμώ την πνευματική ειλικρίνεια. Αν κάποιος μου πει ότι ήπιε ένα ποτό παραπάνω ή ότι βγήκε έξω το βράδυ, εντάξει, αλλά δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χαλάσει μια προπόνηση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Μάλιστα λόγω της αναμέτρησης της Λάτσιο με την Πάρμα το Σάββατο (24/10), σημείωσε πως είναι σημαντικό να μην χαλαρώσουν οι παίκτες και να συνεχίσουν την σκληρή δουλειά για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή. Αν χαλαρώσουμε, η Πάρμα θα μας διαλύσει με τρόπο που θα θυμόμαστε για καιρό», είπε χαρακτηριστικά.