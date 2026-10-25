Λάτσιο: Ο οιωνός που «δείχνει» τίτλο

Λάτσιο: Ο οιωνός που «δείχνει» τίτλο

Λάτσιο: Ο οιωνός που «δείχνει» τίτλο

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Η Λάτσιο έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά τη σεζόν στη Serie A, παραμένοντας αήττητη μετά από τις πρώτες 8 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αριθμός... οιωνός που δείχνει την κατάκτηση του τίτλου.

Η Λάτσιο επικράτησε χθες (24/10) με 2-1 της Πάρμα και διεύρυνε το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 8 αγώνες χώρις ήττα για μόλις έκτη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, με τον Χρήστο Μανδά να υπερασπίζεται με επιτυχία την εστία της, έχει καταγράψει επτά νίκες και μία ισοπαλία στα οκτώ πρώτα της παιχνίδια στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό της ξεκίνημα στην σεζόν 2026/27.

Η τελευταία φορά που ο σύλλογος από τη Ρωμή πέτυχε αυτό το κατόρθωμα ήταν τη σεζόν 1999/2000, όταν κέρδισε πέντε αγώνες και έφερε τρεις ισοπαλίες στα πρώτα οκτώ παιχνίδια της. Μάλιστα εκείνη η σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη, καθώς τότε η Λάτσιο κατέκτησε το Σκουντέτο, εξασφαλίζοντας μόλις το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

 

Αυτή τη στιγμή οι Λατσιάλοι βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κορυφή της Serie A με 22 βαθμούς, στο +3 από την δεύτερη Ίντερ, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, καθώς σήμερα (25/10, 13:30) θα υποδεχθεί στην έδρα της τη Φιορεντίνα και μένει να δούμε αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την νικηφόρα πορεία τους και να επιστρέψουν την κούπα στην ιταλική πρωτεόυσα για πρώτη φορά μετά το 2001 και την κατάκτηση του τίτλου από τη συμπολίτισσα Ρόμα.

@Photo credits: Associated Press
     

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