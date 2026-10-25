Η Λάτσιο έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά τη σεζόν στη Serie A, παραμένοντας αήττητη μετά από τις πρώτες 8 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αριθμός... οιωνός που δείχνει την κατάκτηση του τίτλου.

Η Λάτσιο επικράτησε χθες (24/10) με 2-1 της Πάρμα και διεύρυνε το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 8 αγώνες χώρις ήττα για μόλις έκτη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, με τον Χρήστο Μανδά να υπερασπίζεται με επιτυχία την εστία της, έχει καταγράψει επτά νίκες και μία ισοπαλία στα οκτώ πρώτα της παιχνίδια στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό της ξεκίνημα στην σεζόν 2026/27.

🚨🇮🇹 Gennaro Gattuso's Lazio are UNBEATEN this season in Serie A! 🔵🦅 ✅ 1-0 win vs Bologna ✅ 1-0 win vs Genoa ✅ 2-1 win vs Udinese ⚖️ 2-2 draw vs Milan ✅ 2-0 win vs Venezia ✅ 3-1 win vs Monza ✅ 3-0 win vs Juventus ✅ 2-1 win vs Parma They are currently 1st. 🥇 https://t.co/PqWulRwwU3 — EuroFoot (@eurofootcom) October 24, 2026

Η τελευταία φορά που ο σύλλογος από τη Ρωμή πέτυχε αυτό το κατόρθωμα ήταν τη σεζόν 1999/2000, όταν κέρδισε πέντε αγώνες και έφερε τρεις ισοπαλίες στα πρώτα οκτώ παιχνίδια της. Μάλιστα εκείνη η σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη, καθώς τότε η Λάτσιο κατέκτησε το Σκουντέτο, εξασφαλίζοντας μόλις το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

6 - La #Lazio (7V, 1N) è rimasta imbattuta nelle prime otto gare in una singola edizione della #SerieA per la sesta volta nella sua storia nonché la prima dal 1999/2000 (5V, 3N), stagione poi chiusa con la vittoria dello Scudetto. Percorso. #LazioParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 24, 2026

Αυτή τη στιγμή οι Λατσιάλοι βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κορυφή της Serie A με 22 βαθμούς, στο +3 από την δεύτερη Ίντερ, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, καθώς σήμερα (25/10, 13:30) θα υποδεχθεί στην έδρα της τη Φιορεντίνα και μένει να δούμε αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την νικηφόρα πορεία τους και να επιστρέψουν την κούπα στην ιταλική πρωτεόυσα για πρώτη φορά μετά το 2001 και την κατάκτηση του τίτλου από τη συμπολίτισσα Ρόμα.