Ο Σάντι Κάστρο έδωσε το προβάδισμα στη Ρόμα κόντρα στην Τζένοα με απίθανο σκάψιμο μέσα από την περιοχή.

Μετά την αναμπουμπούλα που ακολούθησε την εκτέλεση κόρνερ του Σουλέ στην αναμέτρηση της Ρόμα με την Τζένοα για τη Serie A, ο Κάστρο έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, ωστόσο είχε στη διάθεσή του ελάχιστο χώρο, καθώς οι μισοί Γενοβέζοι βρίσκονταν ανάμεσα σε εκείνον και την εστία. Τι έκανε λοιπόν ο 22χρονος επιθετικός; Επιστράτευσε την... αργεντίνικη αλητεία του και έκανε ένα αδιανόητο σκάψιμο, που άφησε άγαλμα όλη την αντίπαλη ομάδα, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 στο 50ό λεπτό!