Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ματς της ΑΕΚ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και τις εκπομπές του Gazzetta.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 11:00 με όλες τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos by ELABET με όλο το ρεπορτάζ πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 15:45 σειρά έχει το Q&A by Interwetten με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιώργο Στράντζαλη να απαντούν στις δικές σας ερωτήσεις για τον Άρη. Αμέσως μετά, στις 18:30 μην χάσετε το Gazzetta Magazino με το pre game των σημερινών ματς για το Champions League.

Η Ένωση σήμερα τίθεται αντιμέτωπη με τη Μάντσεστερ Σίτι στις 22:00 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ένα παιχνίδι που μπορείτε να δείτε από το Magenta Sport 2, αλλά και live από το Gazzetta.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα επίσης στις 22:00 (Magenta Sport3), η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ την ίδια ώρα (Magenta Sport 5), ενώ η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποδέχεται τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (Magenta Sport7).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας