Η Φραντσέσκο Τότι προχώρησε σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, σχετικά με την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε και την άρνηση του να νοσηλευτεί.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, στην αυτοβιογραφία του που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αποκάλυψε τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του, η οποία αφορά τη μάχη που έδωσε με τον Covid-19 το φθινόπωρο του 2020.

Λίγο μετά την απώλεια του πατέρα του από τον ίδιο ιό, ο άλλοτε αρχηγός των Τζαλορόσι βρέθηκε αντιμέτωπος με βαριά τύπου πνευμονία και οι εξετάσεις του έδειχναν πως α επίπεδα του οξυγόνου του είχαν «πέσει» στο 88%.

Φοβούμενος ότι θα έχει την ίδια κατάληξη με τον πατέρα του, ο Τότι αρνήθηκε κατηγορηματικά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο. «Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Φάρμακα, ενέσεις, φίλτρα: τίποτα δεν έπιανε. Φοβόμουν τρομερά ότι θα πεθάνω όπως ο μπαμπάς μου. Δεν θέλω να έχω το τέλος του πατέρα μου. Αν είναι να πεθάνω, θέλω να πεθάνω στο σπίτι μου, όχι κλεισμένος εδώ μέσα, χωρίς να ξαναδώ τα παιδιά μου», είπε συγκεκριμένα. Φανερά εξουθενωμένος έφτασε στο σημείο να αποχαιρετάει τα παιδιά του: «Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, πιστέψτε με, δεν ξέρω πόσο ακόμα θα αντέξω».

Ακόμα και όταν του προσφέρθηκε ιδιωτικό αεροπλάνο από τον Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι για να μεταφερθεί στο Μιλάνο σε ιδιωτική κλινική απέρριψε την πρόταση, απαντώντας: «Μα, τρελάθηκες; Δεν δέχομαι να νοσηλευτώ στη Ρώμη μου και θα έρθω να πεθάνω στο Μιλάνο;».

Η «σωτηρία» εν τέλη ήρθε εξ αποστάσεως ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού του να ξαπλώνει ανάσκελα με ανοιχτά τα χέρια και έτσι σταδιακά η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε με το οξυγόνο του να επανέρχεται στο 99%.