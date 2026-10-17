Η Ρόμα του Κουλιεράκη συνήλθε μετά την οδυνηρή ήττα από τη Ρεάλ στη Ρώμη και με δυο γκολ στο β΄μέρος λύγισε με 2-0 τη Τζένοα για να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση της Serie A.

Η Ρόμα χρειαζόταν επειγόντως μια ένεση αυτοπεποίθησης. Μετά από δυο απανωτές ήττες στη Serie A και το... πατατράκ που έπαθε από τη Ρεάλ στη Ρώμη, η ομάδα του Γκασπερίνι έπρεπε να επιστρέψει ξανά στο νικηφόρο δρόμο. Έτσι κ έγινε, καθώς με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο αρχικό σχήμα επικράτησε 2-0 επί της Τζένοα και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση.

Οι γηπεδούχοι σπατάλησαν το πρώτο ημίχρονο κι έμειναν μακριά από το γκολ, όμως βρήκαν τις λύσεις μετά την ανάπαυλα. Στο 50΄συγκεκριμένα κι έπειτα από αναμπουμπούλα στην περιοχή, ο Κάστρο θύμισε σε όλους πως είναι... Αργεντινός και με αλήτικη λόμπα μέσα στην περιοχή κρέμασε τη μισή Τζένοα κι έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στο πλεκτό για το 1-0.

Στο 68΄ήταν η σειρά του Σούλε να ξεχωρίσει, καθώς με τρομερές ντρίμπλες στη γραμμή έκανε την κούρσα μέχρι την περιοχή και στην εξέλιξη της φάσης ο Λούλι σκόραρε προ κενής εστίας για να διαμορφώσει το τελικό 2-0. Μια καθοριστική νίκη που έδωσε ξανά αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Κουλιεράκη, ο οποίος αγωνίστηκε για 63 λεπτά, προτού αντικατασταθεί από τον Ερμόσο.