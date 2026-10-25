Ο Μαξ Αλέγκρι εμφανίστηκε έξαλλος μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Νάπολι με τη Ρόμα, σχολιάζοντας τη διαιτητική εύνοια που λαμβάνει η ομάδα του Γκασπερίνι.

Η Νάπολι αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/10) ισόπαλη με τη Ρόμα με σκορ 3-3, σε ένα χορταστικό παιχνίδι με 6 γκολ, με τους γηπεδούχους να προηγούνται σε δύο περιπτώσεις τόσο με 2-0 όσο και με 3-2, αλλά να μην καταφέρνουν να εξασφαλίσουν το «τρίποντο».

Ο προπονητής των «παρτενοπέι», Μαξ Αλέγκρι, αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, γεγονός που τον έκανε έξαλλο και δεν δίστασε νε εκφράσει τον θυμό του, σημείωνοντας σε δηλώσεις του στη μικτή ζώνη πως: «Απόψε, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, δεν είμαι σε αρκετά καθαρή κατάσταση για να σχολιάσω τον αγώνα».

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», το ξέσπασμα του Ιταλού τεχνικού συνεχίστηκε και μετά το τέλος των δηλώσεων στη μικτή ζώνη. Συγκεκριμένα, την ώρα που κατευθυνόταν προς την αίθουσα Τύπου, φέρεται να είπε μια φράση που έμελλε να προκαλέσει διαμάχη: «Πέρυσι, τους έδωσαν το Champions League στο πιάτο. Πάντα αυτοί ήταν... το πλήρωσα με τη Μίλαν».

La stoccata di Max #Allegri all’#ASRoma nel corridoio che conduceva alla sala stampa prima delle interviste post partita: “Sempre loro. L’anno scorso li hanno messo la Champions in tasca…”. L’allusione del tecnico livornese è Parma-Roma e al rigore nei minuti finali per la Roma https://t.co/1Gt0Dgc9pz October 24, 2026

Η αναφορά αυτή αφορούσε το τέλος της περασμένης σεζόν, όταν ο 59χρόνος προπονητής βρισκόταν στον πάγκο της Μίλαν, η οποία τερμάτισε πέμπτη και δεν πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, με τους «λύκους» να τερματίζουν μέσα στην πρώτη τετράδα, όταν σε ένα από τα τελευταία ματς της περσινής σεζόν και συγκεκριμένα στο Πάρμα-Ρόμα, η ομάδα του Γκασπερίνι κέρδισε πέναλτι στα τελευταία λεπτά και εξασφάλισε τη νίκη.