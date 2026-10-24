Στη ματσάρα του «Ντιέγκο Μαραντόνα», η Ρόμα έμεινε όρθια κόντρα στη Νάπολι, αφού ισοφάρισε στο 89΄κι έφυγε με το 3-3 σε ένα θεότρελο παιχνίδι!

Αποθέωση του ποδοσφαίρου στο «Ντιέγκο Μαραντόνα»! Σε ένα από τα κορυφαία ματς της φετινής σεζόν, Νάπολι και Ρόμα δικαίωσαν τον κόσμο που έκατσε να τους παρακολουθήσει, αν και στο τέλος της ημέρας καμία εκ των δυο δεν ήταν πλήρως ευχαριστημένη. Ίσως βέβαια οι Ρωμαίοι να χαμογελούν λίγο περισσότερο, μιας και ισοφάρισαν στο 89΄σε 3-3 κι έφυγαν τελικά με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Νάπολη, προκαλώντας παράλληλα την έκρηξη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες στις καθυστερήσεις.

Ο αγώνας είχε από την αρχή μπόλικες ευκαιρίες και καλό ρυθμό, όμως το πρώτο διάστημα είχε βαφτεί στα γαλάζια. Πρώτοι που σκόραραν, άλλωστε, ήταν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι στο 28΄είδαν τον Ανγκισά να πιάνει ασύλληπτο ψαλιδάκι στην περιοχή και να πετυχαίνει ένα από τα γκολ της χρονιάς για το 1-0. Στο 48΄ήταν η σειρά του ΜακΤόμινεϊ να βρει δίχτυα για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, κι αφού η Ρόμα νωρίτερα είχε αγγίξει την ισοφάριση με κεφαλιά του Κριστάντε στο δοκάρι (45΄).

Παρά το καθαρό προβάδισμα της Νάπολι, πάντως, η Ρόμα δεν παράτησε το ματς και κατάφερε να ισοφαρίσει μέσα σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά στο 70΄ο Σούλε μείωσε με όμορφο τελείωμα έξω από την περιοχή, ενώ στο 74΄ο Μπαλέρντι σκόραρε από κοντά το 2-2. Ο ξέφρενος ρυθμός συνεχίστηκε και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με ένα γκολ για κάθε ομάδα. Στο 83΄ο ΜακΤόμινεϊ σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα με μακρινό σουτ στην κλειστή γωνία για να βάλει και πάλι μπροστά τη Νάπολι, όμως ο Μπαλέρντι απάντησε με κεφαλιά στο 89΄για το 3-3 που προκάλεσε την έκρηξη του Μασιμιλάνο Αλέγκρι.

Ο Ιταλός ζήτησε φάουλ στη φάση, δεν το πήρε ποτέ και αντίκρισε απευθείας κόκκινη για τις έντονες διαμαρτυρίες. Η τελευταία εικόνα ήταν με εκείνον να πετάει το σακάκι του και να φεύγει για τα αποδυτήρια, με το σφύριγμα της λήξης να βρίσκει τις δυο ομάδες ισόπαλες με το χορταστικό 3-3, που κράτησε τη Ρόμα στην 3η θέση και τη Νάπολι μακριά από την ευρωπαϊκή ζώνη.