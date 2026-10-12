Αταλάντα - Βενέτσια 3-1: Επιστροφή στις νίκες με τριάρα
Η Αταλάντα είχε ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη Serie A πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων με τρεις συνεχόμενες ήττες, εντούτοις η επιστροφή στη δράση συνοδεύτηκε από νίκη, 3-1, εντός έδρας κόντρα στη Βενέτσια.
Οι Μπεργκαμάσκι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν μόλις στο 4' με ωραίο σκάψιμο του Κεσιέ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κρστόβιτς διπλασίασε τα τέρματά τους με εξαιρετική κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ελμάς.
Ο Μαυροβούνιος ξαναχτύπησε με κοντινή προσπάθεια στο 30ό λεπτό, ανεβάζοντας τον δείκτη το σκορ στο 3-0, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πριν την ανάπαυλα με κεφαλιά του Εϊνό (37').
Με τη νίκη αυτή, η Αταλάντα ανέβηκε στη δέκατη θέση της βαθμολογίας, την ώρα που οι Βενετσιάνοι παραμένουν οι μοναδικοί στο φετινό πρωτάθλημα που δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε έναν βαθμό.
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