Δείτε τι έγινε στα ματς της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League,

Ιστορική, πρώτη νίκη σε League Phase πανηγύρισε για λογαριασμό της Ανδόρας η Ίντερ Κλουμπ ντ' Εσκάλδες, που εκμεταλλεύτηκε το ότι η Κοπεγχάγη έμεινε με εννέα παίκτες μέσα σε λίγα λεπτά και τη λύγισε με 2-0 εντός έδρας χάρη στα τέρματα των Λόπεθ (19') και Σουαΐμπ (59'πέν.).

Η δε Αταλάντα, κινδύνεψε με ήττα-σοκ στη Βοσνία, εντούτοις κατάφερε να σημειώσει τρία γκολ μετά το 86ο λεπτό και να επικρατήσει 3-2 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα! Σπουδαία ανατροπή έκανε και η Τράμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ, που νίκησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια, την ώρα που η Μπράγκα συνέτριβε με 4-0 την Κουόπιο.

Νωρίτερα, η Μπράιτον έκανε φύλλο και φτερό την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, συντρίβοντάς τη με 4-0 και με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι σε πολύ καλή βραδιά. Ο Έλληνας επιθετικός είχε συμμετοχή στο 1-0, ενώ στο 61' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από πλάγια θέση και άνοιξε λογαριασμό στον θεσμό στην πρώτη του συμμετοχή στη League Phase.

Μόνη πρώτη στη βαθμολογία είναι η Μονακό, που σε ένα τρομερό ματς με συνεχόμενες ανατροπές, επικράτησε 3-2 στις καθυστερήσεις της Χαρτς με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν και έκανε το 4/4.

Θύμα έκπληξης έπεσε η Χετάφε, που ηττήθηκε 1-0 εκτός έδρας από την Ιμπέρια με γκολ του Κομπουλάτζε στο 25ο λεπτό και παρέμεινε κολλημένη στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με έναν μόλις βαθμό. Η δε Πάφος, έχασε 2-0 εντός έδρας από τη Μίντιλαντ και συνέχισε να απογοητεύει.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής