Conference League: Κάζο για την Κοπεγχάγη, ανατροπή για την Αταλάντα
Ιστορική, πρώτη νίκη σε League Phase πανηγύρισε για λογαριασμό της Ανδόρας η Ίντερ Κλουμπ ντ' Εσκάλδες, που εκμεταλλεύτηκε το ότι η Κοπεγχάγη έμεινε με εννέα παίκτες μέσα σε λίγα λεπτά και τη λύγισε με 2-0 εντός έδρας χάρη στα τέρματα των Λόπεθ (19') και Σουαΐμπ (59'πέν.).
Η δε Αταλάντα, κινδύνεψε με ήττα-σοκ στη Βοσνία, εντούτοις κατάφερε να σημειώσει τρία γκολ μετά το 86ο λεπτό και να επικρατήσει 3-2 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα! Σπουδαία ανατροπή έκανε και η Τράμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ, που νίκησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια, την ώρα που η Μπράγκα συνέτριβε με 4-0 την Κουόπιο.
Νωρίτερα, η Μπράιτον έκανε φύλλο και φτερό την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, συντρίβοντάς τη με 4-0 και με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι σε πολύ καλή βραδιά. Ο Έλληνας επιθετικός είχε συμμετοχή στο 1-0, ενώ στο 61' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από πλάγια θέση και άνοιξε λογαριασμό στον θεσμό στην πρώτη του συμμετοχή στη League Phase.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Μόνη πρώτη στη βαθμολογία είναι η Μονακό, που σε ένα τρομερό ματς με συνεχόμενες ανατροπές, επικράτησε 3-2 στις καθυστερήσεις της Χαρτς με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν και έκανε το 4/4.
Θύμα έκπληξης έπεσε η Χετάφε, που ηττήθηκε 1-0 εκτός έδρας από την Ιμπέρια με γκολ του Κομπουλάτζε στο 25ο λεπτό και παρέμεινε κολλημένη στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με έναν μόλις βαθμό. Η δε Πάφος, έχασε 2-0 εντός έδρας από τη Μίντιλαντ και συνέχισε να απογοητεύει.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
- Καϊράτ Αλμάτι - Μιάλμπι 1-0
- Άγιαξ – Τουν 4-0
- Μπράιτον – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 4-0
- Ίμπερια Τιφλίδας – Χετάφε 1-0
- Γιάμπλονετς – Λουγκάνο 2-0
- Κάουνο Ζαλγκίρις – Ρίγα 2-0
- Χαρτς – Μονακό 2-3
- Εγκνάτια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-1
- Πάφος – Μίντιλαντ 0-2
- Μπραν – Άαρχους 1-4
- Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός 3-2
- Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Αταλάντα 2-3
- Χάιντουκ Σπλιτ – Σιντ Τρούιντεν 0-2
- Ίντερ Κλουμπ ντ' Εσκάλδες – Κοπεγχάγη 2-0
- Γάνδη – Ερυθρός Αστέρας 1-1
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Τράμπζονσπορ 1-2
- Μπράγκα – Κουόπιο 4-0
- Φράιμπουργκ – Τβέντε 2-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.