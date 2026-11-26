Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Νόρτζελαντ στη Δανία υποχώρησε στην πέμπτη θέση. Η βαθμολογία του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη οδυνηρή ήττα με 3-2 στη Δανία από τη Νόρτζελαντ.

Οι πράσινοι με το 2-0 ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με τη Μονακό, αλλά στην πρώτη θέση στη διαφορά των γκολ. Το τριφύλλι, όμως, σε 20 λεπτά με τα τρία γκολ που δέχθηκε και την πρώτη ήττα στη φετινή διοργάνωση, υποχώρησε στην πέμπτη θέση κι επειδή τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι με Φράιμπουργκ εκτός και Μπράιτον εντός, θα χρειαστεί να δώσει πολλά περισσότερα για να τερματίσει στην οκτάδα και να βρεθεί απευθείας στους «16», γλιτώνοντας δύο επιπλέον παιχνίδια στα playoffs.

Στην κορυφή είναι η Μονακό, ο Άγιαξ πλησίασε τη Μπράιτον, ενώ Φράιμπουργκ, Μπράγκα, Αταλάντα, Τράμπζονσπορ, που είναι από τις ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης, πήραν σημαντικές νίκες.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Καϊράτ Αλμάτι - Μιάλμπι 1-0

Άγιαξ - Τουν 4-0

Γιάμπλονετς - Λουγκάνο 2-0

Εγνάτια - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-1

Ιμπέρια - Χετάφε 1-0

Ζαλγκίρις - Ρίγα 2-0

Μπράιτον - Ουν. Κραϊόβα 4-0

Μπραν - Άαρχους 1-4

Πάφος - Μίντιλαντ 0-2

Χαρτς - Μονακό 2-3

Γάνδη - Ερυθρός Αστέρας 1-1

Εσκάλντες - Κοπεγχάγη

Μπόρατς - Αταλάντα 2-3

Μπράγκα - Κουόπιο 4-0

Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός 3-2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Τράμπζονσπορ 1-2

Φράιμπουργκ - Τβέντε 2-1

Χάιντουκ - Σεντ Τρούιντεν 0-2

Η βαθμολογία

Ομ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

Μονακό 10-3 12

Μπράιτον 9-0 10

Σιντ Τρούιντεν 6-1 10

Άγιαξ 13-3 9

Παναθηναϊκός 11-6 9

Λουγκάνο 11-6 9

Τβέντε 9-4 9

Τράμπζονσπορ 8-4 9

---------------------------

Φράιμπουργκ 6-6 9

Μπράγκα 6-3 7

Μιάλμπι 5-2 7

Κοπεγχάγη 7-5 7

Μπραν 8-7 7

Αταλάντα 7-6 7

Ουν. Κραϊόβα 6-6 7

Χάιντουκ 3-4 6

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Άαρχους 5-3 5

Γιάμπλονετς 5-4 5

Ερυθρός Αστέρας 7-7 5

Νόρτζελαντ 6-7 5

Εγκνάτια 4-5 5

Γάνδη 2-3 5

Καϊράτ 4-7 5

Ιμπέρια 3-5 4

----------------------------

Μίντιλαντ 4-8 4

Μπόρατς 5-7 3

Ρίγα 3-5 3

Ίντερ Εσκάλδες 4-7 3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4-8 3

Τουν 3-7 3

Ζαλγκίρις 3-11 3

ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5-8 1

Χαρτς 4-9 1

Χετάφε 3-8 1

Πάφος 3-9 1

Κουόπιο 2-10 1

Η 5η αγωνιστική

10 Δεκεμβρίου

Καϊράτ Αλμάτι - Ουν. Κραϊόβα 17:30

Ιμπέρια - Ερυθρός Αστέρας 19:45

Κοπεγχάγη - Λουγκάνο 19:45

Κουόπιο - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 19:45

Λίνκολν - Μίντιλαντ 19:45

Μπραν - Μπράγκα 19:45

Ρίγα - Αταλάντα 19:45

Τράμπζονσπορ - Γιάμπλονετς 19:45

Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός 19:45

Χετάφε - Εσκάλντες 19:45

Άαρχους - Τβέντε 22:00

Εγνάτια - Ζαλγκίρις 22:00

Μιάλμπι - Πάφος 22:00

Μπράιτον - Μονακό 22:00

Σεντ Τρούιντεν - Άγιαξ 22:00

Τουν - Γάνδη 22:00

Χάιντουκ - Νόρτζελαντ 22:00

Χαρτς - Μπόρατς 22:00

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια, σύμφωνα με την UEFA, είναι τα εξής:

Καλύτερη διαφορά τερμάτων στη League Phase

Καλύτερη επίθεση στη League Phase

Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στη League Phase

Μεγαλύτερος αριθμός νικών στη League Phase

Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών στη League Phase

Μεγαλύτερος συνολικός αριθμός βαθμών που συγκέντρωσαν οι αντίπαλοι στη League Phase

Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων των αντιπάλων στη League Phase

Καλύτερη επίθεση των αντίπαλων στη League Phase

Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικού ελέγχου (κίτρινες και κόκκινες κάρτες που δέχθηκαν παίκτες και αξιωματούχοι της ομάδας σε όλους τους αγώνες της φάσης του πρωταθλήματος (κόκκινη κάρτα = 3 πόντοι, κίτρινη κάρτα = 1 πόντος, αποβολή λόγω δύο κίτρινων καρτών στον ίδιο αγώνα = 3 πόντοι)

Υψηλότερος συντελεστής συλλόγου (ranking UEFA)



Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)

