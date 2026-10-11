Η Κάλιαρι συνεχίζει να εντυπωσιάζει, απέσπασε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Γιουβέντους και παρέμεινε στην 4η θέση της Serie A.

Η Κάλιαρι συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή Serie A, αποδεικνύοντας πως η παρουσία της στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας μόνο τυχαία δεν είναι. Η ομάδα της Σαρδηνίας κοίταξε στα μάτια τη Γιουβέντους, απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο «Unipol Domus», βρέθηκε στην τετράδα, αφήνοντας τη Μεγάλη Κυρία στην 6η θέση.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με αποφασιστικότητα στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 20ό λεπτό. Ο Μεντί τροφοδότησε υποδειγματικά τον Μαλντίνι, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Η Γιουβέντους επιχείρησε να ανεβάσει την ένταση και να φτάσει στην ισοφάριση, ωστόσο βρήκε απέναντί της μια καλά οργανωμένη άμυνα, που περιόρισε σημαντικά τις επιθετικές της επιλογές.

Η λύση για τη Μεγάλη Κυρία ήρθε τελικά στο 81', όταν ο Κολό Μουανί με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής λίγο έλειψε να ολοκληρώσει την ανατροπή, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι. Το φινάλε σημαδεύτηκε από την αποβολή των δύο προπονητών, Σπαλέτι και Πιζακάνε.

Ο Σπαλέτι και ο Πιζακάνε πλησίασαν ο ένας τον άλλον με τη λήξη της αναμέτρησης, όμως αντί για την καθιερωμένη χειραψία, ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τον τεχνικό της Γιουβέντους να συνεχίζει τον καβγά ακόμη και όταν τον πλησίασε μέλος του προπονητικού επιτελείου της Κάλιαρι. Οι δύο προπονητές εξακολούθησαν να ανταλλάσσουν κουβέντες από απόσταση, λίγα μόλις μέτρα από τον διαιτητή Μαρκενάρο. Ο Ιταλός ρέφερι παρενέβη και αποφάσισε να αποβάλει και τους δύο, δείχνοντας αρχικά την κόκκινη κάρτα στον Σπαλέτι και στη συνέχεια στον Πιζακάνε.