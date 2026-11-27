Ούτε μία, ούτε δύο αλλά δέκα ανατροπές είδαμε στα ματς του Europa και του Conference League την Πέμπτη (26/11).

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είδαν τα πράγματα να ξεκινούν ιδανικά για εκείνους στα ματς με Μίλαν και Νόρντζελαντ αντίστοιχα, εντούτοις αμφότεροι ξόδεψαν το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχαν πάρει, χάνοντας στο τέλος από τους Ιταλούς και τους Δανούς.

Οι δύο ελληνικές ομάδες όμως δεν ήταν οι μόνες στα ματς του Europa και του Conference League την Πέμπτη (26/11) που προηγήθηκαν αλλά στο τέλος δεν πήραν ούτε βαθμό, καθώς αυτό συνέβη σε άλλα οκτώ κλαμπ!

Ενδεικτικό το παράδειγμα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, που νικούσε 2-0 την Αταλάντα μέχρι το 86', πριν δεχτεί τρία τέρματα στο φινάλε και υποστεί μία οδυνηρή ήττα. Η Θέλτα έκανε το 1-0 ενάντια στην Μπόρνμουθ στο 19' και τρία λεπτά αργότερα εξασφάλισε αριθμητικό πλεονέκτημα, εντούτοις κατάφερε να ηττηθεί 2-1 μέσα στο Βίγκο, ενώ και η έτερη Ισπανίδα, Σοσιεδάδ, προηγήθηκε στο Λονδίνο αλλά έχασε επίσης 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας.

Η Ομόνοια με τη σειρά της είδε τη Γιουβέντους να την... τιμωρεί με 4-1 μετά το προβάδισμα που πήραν οι Κύπριοι στα πρώτα λεπτά, με την Άλκμααρ να κάνει το χατίρι στην Ελλάδα και να περνάει με 4-2 από την Πράγα παρά το 2-0 υπέρ της Σπάρτα. Από εκεί και πέρα, ανατροπές σημείωσαν επίσης οι Χόφενχαϊμ, Μονακό και Τράμπζονσπορ.

Οι ανατροπές της βραδιάς