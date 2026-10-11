Γκατούζο: «Δεν έχω αποτύχει παντού, μιλούν λες και το έβαλα στα πόδια»
Η αλήθεια είναι πως ο Τζενάρο Γκατούζο δεν έχει καταφέρει να φτάσει ως προπονητής στο επίπεδο που ήταν σαν ποδοσφαιριστής, με τον Ιταλό να έχει δουλέψει μεν σε ομάδες όπως η Μίλαν, η Νάπολι, η Μαρσέιγ και η εθνική Ιταλίας, αλλά να μην έχει σημειώσει ιδιαίτερες επιτυχίες.
Φέτος πάντως, παρότι ξεκίνησε άσχημα με αποκλεισμό-σοκ από το Coppa Italia ενάντια στη Μάντοβα, ο Ρίνο έχει καταφέρει να χτίσει ένα εξαιρετικό σερί με τη Λάτσιο στη Serie A, με το 3-1 επί της Μόντσα να διατηρεί τους Λατσιάλι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Ίντερ.
Μιλώντας λοιπόν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο άλλοτε τεχνικός του ΟΦΗ ξέσπασε, λέγοντας ότι «δεν έχω αποτύχει παντού όπου έχω εργαστεί ως προπονητής. Μιλούν για μένα λες και είμαι κάποιος που το έβαλε στα πόδια, όμως αρκεί να κοιτάξει κανείς τα στοιχεία. Είναι οι λεπτομέρειες που σε καταδικάζουν, έχασα το Champions League για έναν βαθμό με τη Μίλαν και τη Νάπολι. Με τη Χάιντουκ έχασα το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική».
#Gattuso: “Non ho fallito ovunque ho allenato. Si parla di me come fossi uno scappato di casa ma basterebbe guardare i dati. Sono gli episodi che ti condannano: ho perso la Champion League di un punto con #Milan e #Napoli. Con l’Hajduk ho perso il campionato all’ultima giornata" https://t.co/pGoNWawHez— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 11, 2026
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