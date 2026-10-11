Ο Τζενάρο Γκατούζο υπεραμύνθηκε όσων έχει πετύχει ως προπονητής μετά τη νίκη της Λάτσιο επί της Μόντσα.

Η αλήθεια είναι πως ο Τζενάρο Γκατούζο δεν έχει καταφέρει να φτάσει ως προπονητής στο επίπεδο που ήταν σαν ποδοσφαιριστής, με τον Ιταλό να έχει δουλέψει μεν σε ομάδες όπως η Μίλαν, η Νάπολι, η Μαρσέιγ και η εθνική Ιταλίας, αλλά να μην έχει σημειώσει ιδιαίτερες επιτυχίες.

Φέτος πάντως, παρότι ξεκίνησε άσχημα με αποκλεισμό-σοκ από το Coppa Italia ενάντια στη Μάντοβα, ο Ρίνο έχει καταφέρει να χτίσει ένα εξαιρετικό σερί με τη Λάτσιο στη Serie A, με το 3-1 επί της Μόντσα να διατηρεί τους Λατσιάλι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Ίντερ.

Μιλώντας λοιπόν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο άλλοτε τεχνικός του ΟΦΗ ξέσπασε, λέγοντας ότι «δεν έχω αποτύχει παντού όπου έχω εργαστεί ως προπονητής. Μιλούν για μένα λες και είμαι κάποιος που το έβαλε στα πόδια, όμως αρκεί να κοιτάξει κανείς τα στοιχεία. Είναι οι λεπτομέρειες που σε καταδικάζουν, έχασα το Champions League για έναν βαθμό με τη Μίλαν και τη Νάπολι. Με τη Χάιντουκ έχασα το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική».