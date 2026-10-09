Ο Χρήστος Μανδάς έχει μπει... φουριόζος στη φετινή σεζόν με τη Λάτσιο και αυτό αποτυπώνεται από τους αριθμούς του «365scores» και στην ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία του.

Είχαμε αναφέρει στο Gazzetta τον... πονοκέφαλο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχετικά με τον «άσο» με τον Κωνσταντή Τζολάκη να παίρνει εν τέλει φανέλα βασικού και να αφήνει στον πάγκο τον Χρήστο Μανδά και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Ωστόσο, ο πρώτος, έχει καταφέρει να τρελάνει τους πάντες στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος πορτιέρε έχει μπει δυναμικά στη φετινή σεζόν μετά την επιστροφή του στη Λάτσιο και μετρά πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τρία γκολ παθητικό και ισάριθμα clean sheets, έχοντας καθοριστικό ρόλο στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της ομάδας στη Serie A.

Η επίδραση του στο κλαμπ, επαληθεύεται και με τους αριθμούς καθώς το «365scores» δημοσίευσε μία λίστα με τους τερματοφύλακες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα των ομάδων τους στην Ευρώπη. Εκεί βρίσκεται και ο διεθνής τερματοφύλακα που έχει πιάσει το «51.40» στη συγκεκριμένη βαθμολογία.

Ο Μανδάς βρίσκεται στην 6η θέση, πίσω από τους Ζίον Σουζούκι της Άστον Βίλα (63.54), Άντονι Λόπες (Ανζέ), Άλισον (Λίβερπουλ), Αλβάρο Βάγιες (Μπέτις) και Νάουελ Νολ (Πέτεμπορν) ενώ ξεπερνά τους Ντόμινικ Γκριφ (Λιόν), Τζέιμς Τράφορντ (Λιντς), Μπαρτ Φέρμπρούγκεν (Μπράιτον) και Φίλιπ Γιόργκενσεν (Στραμσβούργο).