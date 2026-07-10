Με ανακοίνωσή της η Γιουβέντους γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φρανσουά Μοντεστό.

Ο Φρανσουά Μοντεστό αποτελεί παρελθόν από τη θέση τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους με κάθε επισημότητα, μετά τη σχετική ανακοίνωση του συλλόγου το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7), μετά από σχεδόν ένα χρόνο παρουσίας.

Η «Γηραιά Κυρία» γνωστοποίησε πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής και συνεργάτης του Ολυμπιακού δεν θα συνεχίσει στο πόστο του, στο πλαίσιο των σχετικών ανακατατάξεων και αλλαγών που γίνονται στο οργανόγραμμα του συλλόγου από το Τορίνο.

Φυσικά, οι Μπιανκονέρι ευχαρίστησαν τον Γάλλο για την προσφορά του και του ευχήθηκαν κάθε καλό στη συνέχεια της πορείας του.

Η ανακοίνωση:

Η Γιουβέντους ανακοινώνει την επίτευξη κοινής συμφωνίας με τον Φρανσουά Μοντέστο για τη λύση της συνεργασίας τους όσον αφορά τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή του Συλλόγου, με άμεση ισχύ.

Ο Σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Φρανσουά για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του και να του ευχηθεί κάθε επιτυχία στα επαγγελματικά και προσωπικά του σχέδια.