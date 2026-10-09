Δουβίκας: Οριστική συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας με την Κόμο
Ο Τάσος Δουβίκας ζει το δικό του όνειρο στην Κόμο και οι εμφανίσεις του τον έχουν μετατρέψει σε ένα από τα βασικότερα στελέχη του ιταλικού συλλόγου και μεγάλης αδυναμίας του Σεσκ Φάμπρεγας.
Για αυτόν τον λόγο, η ιταλική ομάδα, βλέποντας τους μνηστήρες που έχουν δημιουργηθεί γύρω του, προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας μαζί του και μάλιστα με αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, προσφέροντας αυξημένες οικονομικές απολαβές.
Σύμφωνα με το «SkySports», η συμφωνία έχει πάρει οριστική μορφή και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
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