Η Κόμο κατάφερε να κόψει ιδανικά τη φόρα της Ρόμα, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 0-0 στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» και να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Ο πρώτος αγώνας στο ιταλικό πρωτάθλημα μετά από 20 ημέρες διακοπής, δεν εξελίχθηκε με το καλύτερο τρόπο για την Ρόμα, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με την Κόμο του βασικού Τάσου Δουβίκα, με τις δύο ομάδες να μένουν στην «λευκή» ισοπαλία (0-0) και τους γηπεδούχους να «κόβουν» τη φόρα των «Λύκων», οι οποίοι παρέμειναν αήτηττοι στο πρωτάθλημα με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, μετά από 6 αγωνιστικές.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που μπήκαν καλύτερα στον αγώνα, με τον Πάολο Ντιμπάλα να έχει μία μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα, με το σουτ του μέσα από την μικρή περιοχή του αντιπάλου του να αποκρούεται εύκολα από τον Μπουτέζ. Πέντε λεπτά αργότερα, στο 11', ο Πελεγκρίνι αιφνιδίασε τον Γάλλο κίπερ, με ένα γρήγορο σουτ από την άκρη της περιοχής, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, καθώς χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας και πέρασε άουτ. Αυτή ήταν και η σπουδαιότερη φάση των Τζαλορόσι στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και οι δύο ομάδες ανέβασαν τους ρυθμούς τους, ωστόσο η αποβολή του Μάλεν στο 54' για επικίνδυνο μαρκάρισμα άλλαξε τις ισοροπίες. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός στράικερ έκανε ένα άσχημο τάκλιν στο αριστερό μπακ της Κόμο, Καΐκι και αντίκρισε αμέσως την κόκκινη κάρτα.

Όπως ήταν αναμενόμενο το αριθμητικό πλεονέκτημα ευνοήσε τους γηπεδούχους να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες συγκριτικά με το πρώτο μέρος, όμως το σύνολο του Γκασπερίνι βρήκε γρήγορα την ισορροπία του και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει το γκολ. Σπουδαία φάση μέχρι το 70' μπορεί να μην υπήρξε, ωστόσο στο 69' έγινε αναγκαστική αλλαγή του διαιτητή, καθώς ο Φάμπρι που «σφύριζε» τον αγώνα μέχρι εκείνη την ώρα ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και ζήτησε ο ίδιος να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Σιμόν Σότσα να παίρνει τη θέση του.

Η μεγαλύτερη στιγμή για την Κόμο ήρθε στο 72', όταν ο Παζ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και προσπάθησε να σκοράρει, με τον Γκολίνι, που βρέθηκε στα γκολποστ της Ρόμα, ελέω του τραυματισμού του Σβίλαρ, να αποκρούει και να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Αργεντίνος βρέθηκε και πάλι τετ-α-τετ με τον Ιταλό, ο οποίος είπε και πάλι όχι, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Ο Ραμόν απείλησε και εκείνος με τη σειρά του στο 81', αλλά η μπάλα βρήκε στο αριστέρο δοκάρι της εστίας του Ιταλού και πέρασε άουτ, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να λύσουν εν τέλει τις διαφορές τους και να μοιράζονται τον βαθμό της ισοπαλίας.

Με το «Χ» αυτό, οι Τζαλορόσι «έπεσαν» στην δεύτερη θέση και τους 14 βαθμούς, στο -2 από την πρωτοπόρο Ίντερ, ενώ η Κόμο «ανέβηκε» στην 6η θέση και τους 11 βαθμούς, στο -1 από τις θέσεις που οδηγούν στην έξοδο στο Champions League.

Κόμο (Φάμπρεγκας): Μπουτέζ, Κούτο, Ραμόν, Τσάλομπα, Καΐκι, Περόνε, Ντα Κούνια, Νίκο Παζ, Κακερέ, Δουβίκας

Ρόμα (Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Εντικά, Ερμόσο, Μολίνα, Κονέ, Ντε Ρουν, Γουέσλει, Ντιμπάλα, Πελεγκρίνι, Μάλεν

