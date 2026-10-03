Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, έκανε έναν απολογισμό των πρώτων αγωνιστικών της Serie A και σχολίασε τους στόχους της Ρόμα τη φετινή σεζόν.

Ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι βρέθηκε καλεσμένος στο αθλητικό φεστιβάλ του Τρέντο και παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, όπου έκανε τον απολογισμό του για τον έναμιση περίπου χρόνο που βρίσκεται στον πάγκο της Ρόμα, ενώ αναφέρθηκε τόσο στο καλό ξεκίνημα των «λύκων» τη φετινή σεζόν, όσο και στο αν θα μπορούσαν οι «Τζαλορόσι» να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

«Κοιτάζω την πορεία μας. Μετά, ανάλογα με τη στιγμή, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί διεκδικητές. Κάποτε ήταν η Γιουβέντους, τώρα η Ίντερ αναγνωρίζεται από όλους ως η καλύτερη. Πιστεύω ότι ο στόχος πρέπει πάντα να είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας. Νιώθουμε ότι πλησιάζουμε, και αυτό είναι ήδη ικανοποιητικό».

Ο άλλοτε τεχνικός της Αταλάντα αναφέρθηκε και στην ευχάριστη έκπληξη της περσινής Serie A, την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, τονίζοντας ότι είναι μία ομάδα ορθώς δομημένη και όχι ένα «πυροτέχνημα».

«Η Κόμο είναι μια καλή ομάδα, ένα καλό πρότζεκτ και ένας καλός σύλλογος. Έχουν κάνει μεγάλα βήματα, φτάνοντας στο Champions League μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Έχουν ιδέες καθώς και πόρους».

Ο 68χρόνος προπονητής σχολίασε επίσης, με αρκετή δοσή χιούμορ, την αγάπη που λαμβάνει από τους οπαδούς του συλλόγου, οι οποίο τον έχουν σαν... Θεό.

«Εγώ, ο Θεός στη Ρώμη; Όλοι οι αυτοκράτορες έχουν άσχημο τέλος... όποτε καλύτερα να παραμείνουμε ρεαλιστές και να δώσουμε στους οπαδούς λίγη ικανοποίηση, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

.@OfficialASRoma, Gasperini: "Se sono un Dio a Roma? Gli imperatori hanno fatto tutti una brutta fine... Meglio restare con i piedi per terra e regalare delle soddisfazioni ai tifosi che è la cosa più importante" 👉 https://t.co/v2ukK9tguM pic.twitter.com/AIWr34SlgF — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 2, 2026

Τέλος ο Γκασπερίνι μίλησε και για την σπουδαιότητα της ανέργεσης του νέου γηπέδου της Ρόμα, λέγοντας πως: «Ένα γήπεδο σαν αυτό σημαίνει πολλά για τον κόσμο. Σημαίνει να γεμίζεις κάτι που λείπει. Ένα γήπεδο σαν αυτό είναι μια ομορφιά», ενώ αναφέρθηκε και στην επετείο των εκατό χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, η οποία είναι τον Ιούλιο του 2027, σημειώνοντας ότι: «Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συνεχίσουμε ολόκληρη την ιστορία: όσοι την αρνούνται δεν έχουν μέλλον. Και νομίζω ότι οι εορτασμοί για τα διακόσια χρόνια της Ρόμα θα είναι ακόμη πιο όμορφοι».

Μετά από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Serie A, η Ρόμα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, σε ισοβαθμία με την Ίντερ, αλλά και την συμπολίτισσα Λάτσιο του Χρήστου Μανδά.