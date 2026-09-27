Τότι: Ο Capitano έγινε τοιχογραφία στη Ρώμη για τα 50α γενέθλια του

Τότι: Ο Capitano έγινε τοιχογραφία στη Ρώμη για τα 50α γενέθλια του

Μάρθα Χωριανοπούλου
Τότι: Ο Capitano έγινε τοιχογραφία στη Ρώμη για τα 50α γενέθλια του

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μακριά από τη Ρώμη γιόρτασε τα γενέθλια του ο Φρανσίσκο Τότι, όμως η αγαπημένη του πόλη δεν τον ξέχασε... και στους δρόμους της αιώνιας πόλης μια νέα τοιχογραφία για τον αιώνιο θρύλο της ομάδας έκανε την εμφάνιση της.

Μισός αιώνας ζωής για έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες αποτελεί συνώνυμο της Ρώμης και της Ρόμα. Ο λόγος φυσικά για τον Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος έσβησε τα... κεράκια του μακριά από την Ιταλία και συγκεκριμένα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Στο Λας Βέγκας, λοιπόν ο αγαπητός capitano γιόρτασε τα γενέθλια του έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους στενούς ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Όπως είναι λογικό τα γενέθλια του θρύλου των Τζιαλορόσι είναι... ορόσημο για τους οπαδούς. Καθώς φόρεσε τη φανέλα των Ρωμαίων για 25 ολόκληρα χρόνια, γράφοντας τη δική του ιστορία στον σύλλογο.

Η Ρόμα δεν ξέχασε φυσικά να ευχηθεί στον άνθρωπο που έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας. Ξεχωριστή θέση είχαν φυσικά οι ευχές της οικογένειάς του. Η σύντροφός του ανέβασε φωτογραφία του από το Λας Βέγκας και του αφιέρωσε ένα ιταλικό τραγούδι, γράφοντας πως θέλει μια τέλεια ζωή μαζί του.

totti

 

Στη Ρώμη, καλλιτέχνης δημιούργησε μια νέα τοιχογραφία προς τιμήν του. Σε αυτήν, o Τότι φορά τη φανέλα ν10 από την εποχή της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2001, ενώ στο μανίκι υπάρχει το «50» και κάτω από τη μασχάλη το παλιό έμβλημα του συλλόγου.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SERIE A Τελευταία Νέα