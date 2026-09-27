Μακριά από τη Ρώμη γιόρτασε τα γενέθλια του ο Φρανσίσκο Τότι, όμως η αγαπημένη του πόλη δεν τον ξέχασε... και στους δρόμους της αιώνιας πόλης μια νέα τοιχογραφία για τον αιώνιο θρύλο της ομάδας έκανε την εμφάνιση της.

Μισός αιώνας ζωής για έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες αποτελεί συνώνυμο της Ρώμης και της Ρόμα. Ο λόγος φυσικά για τον Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος έσβησε τα... κεράκια του μακριά από την Ιταλία και συγκεκριμένα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Στο Λας Βέγκας, λοιπόν ο αγαπητός capitano γιόρτασε τα γενέθλια του έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους στενούς ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Όπως είναι λογικό τα γενέθλια του θρύλου των Τζιαλορόσι είναι... ορόσημο για τους οπαδούς. Καθώς φόρεσε τη φανέλα των Ρωμαίων για 25 ολόκληρα χρόνια, γράφοντας τη δική του ιστορία στον σύλλογο.

Η Ρόμα δεν ξέχασε φυσικά να ευχηθεί στον άνθρωπο που έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας. Ξεχωριστή θέση είχαν φυσικά οι ευχές της οικογένειάς του. Η σύντροφός του ανέβασε φωτογραφία του από το Λας Βέγκας και του αφιέρωσε ένα ιταλικό τραγούδι, γράφοντας πως θέλει μια τέλεια ζωή μαζί του.

Στη Ρώμη, καλλιτέχνης δημιούργησε μια νέα τοιχογραφία προς τιμήν του. Σε αυτήν, o Τότι φορά τη φανέλα ν10 από την εποχή της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2001, ενώ στο μανίκι υπάρχει το «50» και κάτω από τη μασχάλη το παλιό έμβλημα του συλλόγου.