Βαριά τιμωρία σε 16 οπαδούς της Ρόμα για ναζιστικούς χαιρετισμούς

Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 16 οπαδούς της Ρόμα μετά από ναζιστικούς χαιρετισμούς.

Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα επιβλήθηκε σε 16 οπαδούς της Ρόμα, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από τις ιταλικές Αρχές για ναζιστικούς χαιρετισμούς και για τη χρήση ενδυμάτων με σύμβολα και αναφορές που παραπέμπουν στον ναζιστικό εξτρεμισμό, κατά τη διάρκεια πρόσφατης αναμέτρησης πρωταθλήματος με την Αταλάντα.

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία, οι 16 οπαδοί εντοπίστηκαν στην Curva Sud του «Ολίμπικο», την εξέδρα όπου συγκεντρώνεται ο σκληρός πυρήνας των οργανωμένων οπαδών της Ρόμα, στη διάρκεια του αγώνα της Serie A που διεξήχθη στις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι ποινές αποκλεισμού κυμαίνονται από ένα έως πέντε έτη και ισχύουν για το σύνολο των γηπέδων στην Ιταλία. Παράλληλα, οι κυρώσεις καταλαμβάνουν και τις αναμετρήσεις της Ρόμα και της εθνικής Ιταλίας που διεξάγονται εκτός ιταλικής επικράτειας.

Για τέσσερις από τους 16 οπαδούς προβλέφθηκε επιπλέον η υποχρεωτική παρουσία τους σε αστυνομικά τμήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν βρίσκονται στις εξέδρες.

Το ύψος κάθε ποινής προσδιορίστηκε με βάση και το ιστορικό των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετοί εξ αυτών είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά που συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, απειλές, φθορές, συμπλοκές και λαθρεμπόριο.

Η βαρύτερη κύρωση, πενταετής απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, επιβλήθηκε σε έναν από τους 16 οπαδούς, ο οποίος είχε ήδη τιμωρηθεί στο παρελθόν με αντίστοιχο μέτρο. Σε βάρος του είχε επιβληθεί από το 2022 απαγόρευση πρόσβασης σε χώρους διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων.