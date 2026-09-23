Ο Ντάβιντ Αλάμπα βρίσκεται πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την αποχώρηση του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ουντινέζε.

Σε μια από τις πιο αναπάντεχες μεταγραφικές ειδήσεις της περιόδου, η Ουντινέζε είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφική επιτυχία, καθώς όλα δείχνουν πως έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Αυστριακό σταρ Ντάβιντ Αλάμπα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρώην οπισθοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης έχει δώσει τα χέρια με τον ιταλικό σύλλογο, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του Αυστριακού μια μεταγραφή-όνειρο για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής. Πλέον απομένουν μονάχα τα τυπικά βήματα και οι τελικές λεπτομέρειες, ώστε να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Udinese have reached a verbal agreement with David Alaba!



Austrian star, a dream signing for the Italian club with a verbal agreement in place with former Real Madrid defender.



Formal steps needed ahead of the here we go. pic.twitter.com/g7hNVSxYx4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

Θυμίζουμε πως ο Αλάμπα ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου, προτού ενταχθεί στην πρώτη ομάδα των Βαυαρών το 2010. Μετά από 11 πετυχημένες σεζόν με την φανέλα των πρωταθλητών Γερμανίας, ο διεθνής αμυντικός αποφάσισε το 2021 να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε 2 φορές το Champions League.