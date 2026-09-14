Η Ίντερ ήταν εντυπωσιακή, διέλυσε με 5-3 την Ουντινέζε εντός έδρας και συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών.

Τι και αν βρέθηκε στο 16' πίσω με δυο τέρματα, η Ιντερ αντέδρασε εμφατικά, διέλυσε την Ουντινέζε με 5-3 στο Μιλάνο και πέτυχε την τέταρτή της νίκη σε ισάριθμα ματς. Ετσι, οι Νερατζούρι πάτησαν την κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμούν με την Ρόμα. Η ομάδα του Ούντινε αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, αφού στο 9ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Αμπανκουα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν το μομέντουμ και με τον Εκελενκαμπ στο 16' πέτυχαν και δεύτερο τέρμα. Η αντίδραση όμως ήρθε άμεσα και σε εννέα λεπτά οι Νερατζούρι είχαν φέρει το ματς στα ίσα.

Ο Αουγκούστο στο 26' μείωσε σε 2-1 και στο 35' ο Μπαρέλα έφερε το ματς στα ίσα. Η Ίντερ έκανε ό,τι ήθελε στην επανάληψη, πίεσε έντονα, κυκλοφόρησε ιδανικά την μπάλα και στο 57' πήρε προβάδισμα με τον Τουράμ. Δέκα λεπτά αργότερα ο Εσπόζιτο σφράγισε ουσιαστικά το τρίποντο πετυχαίνοντας το 4-2. Οι γηπεδούχοι όταν ανέβαζαν ρυθμό απειλούσαν και στο 79' ο Μπονί σημείωσε το 5-2. Στις καθυστερήσεις η Ουντινέζε μείωσε σε 5-3 με τον Γκουέγ.