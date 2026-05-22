Τίτλοι τέλους για τον Νταβίντ Αλάμπα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ανακοίνωσε πως ο Αυστριακός θα αποχωρήσει από τον σύλλογο στον τέλος της σεζόν.

Ο Νταβίντ Αλάμπα αποχαιρετάει τη Ρεάλ μετά από πέντε σεζόν στη Μαδρίτη. Όπως ανακοινώθηκε από τον ισπανικό σύλλογο, ο Αυστριακός αμυντικός θα αποχωρήσει από την ισπανική πρωτεύουσα ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και στα 34 του χρόνια θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο έμπειρος αμυντικός δεν ήταν στα πλάνα ούτε του Τσάμπι Αλόνσο, αλλά και ούτε του Αλβάρο Αρμπελόα τη φετινή περίοδο, με συνέπεια η Ρεάλ να μην του προσφέρει ποτέ νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Κατά την πενταετή θητεία του ωστόσο στην ισπανική πρωτεύουσα κατέκτησε τα πάντα! Σήκωσε δυο Champions League, δυο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ισπανίας, δυο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και ισάριθμα ευρωπαϊκά και ισπανικά Super Cup, από τη θέση του κεντρικού αμυντικού.

«Ο Νταβίντ Αλάμπα έχει κερδίσει την αγάπη όλων των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης χάρη στην αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του, καθώς και για μια εμβληματική εικόνα στη διαδρομή μας προς το 14ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, που συμβόλιζε τον πανηγυρισμό μιας νίκης και πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας του συλλόγου μας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του» τόνισε χαρακτηριστικά ο Φλορεντίνο Πέρεθ, κάνοντας αναφορά στον δημοφιλή πανηγυρισμό του Αλάμπα με μια.... καρέκλα, κατά την ανατροπή με 3-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για τους «16» του Champions League πίσω στο 2022.