Παρότι βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα, η Ίντερ απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία, 2-2, από τη Ρόμα, χαρη σε δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Το ντέρμπι κορυφής της Serie A ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με την Ίντερ να κάνει μεγάλο comeback και να παίρνει ισοπαλία, 2-2, από τη Ρόμα στο Ολίμπικο. Για τους Ρωμαίους, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέρασε ως αλλαγή στο ματς στα τελευταία λεπτά.

Οι Τζαλορόσι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν στο έκτο μόλις λεπτό με σκαστό σουτ του Κονέ. Στο 37' δε, ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από κοντά, δίνοντάς της ισχυρό προβάδισμα.

Οι Νερατζούρι κατάφεραν να μπουν ξανά στο ματς με το καλησπέρα στο δεύτερο μέρος, καθώς στο 46' ο Μαρτίνες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα από την περιοχή μετά από αστραπιαία αντεπίθεση και γύρισμα του Τουράμ. Ο Λαουτάρο όμως δεν έμεινε εκεί και χτύπησε ξανά στο 79', ισοφαρίζοντας με δυνατό σουτ μετά από αναμπουμπούλα στην αντίπαλη άμυνα. Το 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τους Μιλανέζους να μένουν αλώβητοι σε τρίτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος όπου βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ...

Ασταμάτητη η Κάλιαρι, πέρασε και από το Ούντινε

Το καλύτερό της ξεκίνημα μετά τη σεζόν 1969/70, όταν και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα (!) πραγματοποιεί η Κάλιαρι, που επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Ουντινέζε και έφτασε τους δώδεκα βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε 54ο λεπτό από τον Μαλντίνι. Την ίδια ώρα, Μπολόνια και Τορίνο έμεναν στο 1-1 (14' Μπερναρντέσκι – 77' Κουλένοβιτς).