Σάντσο, Μπενζεμά, Καρβαχάλ: Η «Marca» παρουσίασε τα 30 αστέρια που ψάχνουν ακόμα για ομάδα

Η «Marca» παρουσίασε 30 αστέρια που αναζητούν ακόμα την επόμενη ποδοσφαιρική τους στέγη και παραμένουν στην αγορά των ελευθέρων.

Το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού μπορεί να έκλεισε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι κορυφαίοι σύλλογοι έχουν σταματήσει να ρίχνουν κλεφτές ματιές για την ενίσχυσή τους. Πολλά μεγάλα ονόματα άλλωστε κυκλοφορούν ακόμα ως ελεύθεροι στην αγορά, με παρελθόν σε ορισμένα από τα πιο ισχυρά κλαμπ της Ευρώπης.

Η ισπανική «Marca» από την πλευρά της επιχείρησε να συγκεντρώσει τα 30 πιο αναγνωρίσιμα ονόματα που παραμένουν ελεύθεροι μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη, με τη λίστα να συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις με ελληνικό παρελθόν.

Ο Άντονι Μαρσιάλ που είχε περάσει από την ΑΕΚ, αλλά και ο Ρενάτο Σάντσες που αγωνίστηκε πέρσι στον Παναθηναϊκό, αποτελούν δυο τέτοια παραδείγματα, ενώ ειδική αναφορά υπάρχει και στον Μάουρο Ικάρντι που φέρεται να απασχόλησε το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλούν οι περιπτώσεις θρύλων της Ρεάλ, όπως οι Καρίμ Μπενζεμά, Σέρχιο Ράμος, Ντάνι Καρβαχάλ και Νταβίντ Αλάμπα που ψάχνουν πού θα συνεχίσουν την καριέρα τους, ενώ στη λίστα των Ισπανών συναντάμε και ποδοσφαιριστές με παρελθόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως οι Χουάν Μάτα, Πολ Πογκμπά και Τζέιντον Σάντσο.

Οι τριάντα ελεύθεροι κι ωραίοι της Marca: