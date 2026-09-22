Σάντσο, Μπενζεμά, Καρβαχάλ: Η «Marca» παρουσίασε τα 30 αστέρια που ψάχνουν ακόμα για ομάδα
Το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού μπορεί να έκλεισε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι κορυφαίοι σύλλογοι έχουν σταματήσει να ρίχνουν κλεφτές ματιές για την ενίσχυσή τους. Πολλά μεγάλα ονόματα άλλωστε κυκλοφορούν ακόμα ως ελεύθεροι στην αγορά, με παρελθόν σε ορισμένα από τα πιο ισχυρά κλαμπ της Ευρώπης.
Η ισπανική «Marca» από την πλευρά της επιχείρησε να συγκεντρώσει τα 30 πιο αναγνωρίσιμα ονόματα που παραμένουν ελεύθεροι μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη, με τη λίστα να συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις με ελληνικό παρελθόν.
Ο Άντονι Μαρσιάλ που είχε περάσει από την ΑΕΚ, αλλά και ο Ρενάτο Σάντσες που αγωνίστηκε πέρσι στον Παναθηναϊκό, αποτελούν δυο τέτοια παραδείγματα, ενώ ειδική αναφορά υπάρχει και στον Μάουρο Ικάρντι που φέρεται να απασχόλησε το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.
Στο μεταξύ αίσθηση προκαλούν οι περιπτώσεις θρύλων της Ρεάλ, όπως οι Καρίμ Μπενζεμά, Σέρχιο Ράμος, Ντάνι Καρβαχάλ και Νταβίντ Αλάμπα που ψάχνουν πού θα συνεχίσουν την καριέρα τους, ενώ στη λίστα των Ισπανών συναντάμε και ποδοσφαιριστές με παρελθόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως οι Χουάν Μάτα, Πολ Πογκμπά και Τζέιντον Σάντσο.
Οι τριάντα ελεύθεροι κι ωραίοι της Marca:
- Χουάν Μάτα
- Σέρχιο Ρίκο
- Σέρχιο Ράμος
- Ντάνι Παρέχο
- Πέδρο
- Κρις Σμόλινγκ
- Άντναν Γιανουζάι
- Ντέλε Άλι
- Ζόσεφ Αϊντού
- Λουτσιάνο Βιέτο
- Καρλ Τοκό Εκαμπί
- Ματέο Νταρμιάν
- Ρικάρντο Περέιρα
- Φραντσέσκο Ατσέρμπι
- Ρενάτο Σάντσες
- Πολ Πογκμπά
- Μίτσελ Μπάκερ
- Τανγκί Ντομπελέ
- Χοσέλου
- Νταβίντ Αλάμπα
- Ραχίμ Στέλρινγκ
- Γουίλφρεντ Ζαχά
- Άντονι Μαρσιάλ
- Μάουρο Ικάρντι
- Ντάνι Καρβαχάλ
- Καρίμ Μπενζεμά
- Ραφαέλ Γκερέιρο
- Ριγιάντ Μαχρέζ
- Ολεξάντρ Ζιντσένκο
- Τζέιντον Σάντσο
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