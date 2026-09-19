Γιουβέντους: Ρήξη χιαστού ο Γκραμπάρα
Σε μπελάδες από το πουθενά βρέθηκαν οι άνθρωποι της Γιουβέντους, καθώς ο Καμίλ Γκραμπάρα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης και οι φόβοι για τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Πολωνός τερματοφύλακας έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.
Ο 27χρονος γκολκίπερ αποκτήθηκε με δανεισμό από τη Βόλφσμπουργκ προκειμένου να πλαισιώσει τον Γκουλιέλμο Βικάριο, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τη Βέκια Σινιόρα στο εμφατικό 5-0 επί της Ναϊμέγκεν για τη League Phase του Europa League.
Με τον Γκραμπάρα να αναμένεται να επιστρέψει στη δράση από το 2027, οι Μπιανκονέρι ψάχνουν στην αγορά για την απόκτηση ελεύθερου τερματοφύλακα, καθώς πέραν του Βικάριο, διαθέσιμος είναι μονάχα ο 36χρονος Πινσόλιο.
Bollettino medico | Le condizioni di Grabara— JuventusFC (@juventusfc) September 19, 2026
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