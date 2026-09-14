Την τρίτη της εμφάνιση για φέτος παρουσίασε η Ίντερ, κάνοντας εμφανής την σύνδεση με την δεκαετία του ΄90.

Η Ίντερ παρουσίασε την τρίτη της φανέλα για την σεζόν 2026-2027, η οποία έχει έντονα στοιχεία από προηγούμενες εμφανίσεις της δεκαετίας του 1990, αλλά με πιο σύγχρονο στυλ.

Η βάση της είναι σε χρώμα σκουρόχρωμο γκρι με ένα μοτίβο να αχνοφαίνεται σε όλη την μπλούζα. Στην μέση υπάρχει μια οριζόντια λωρίδα με το ιστορικό μπλε χρώμα του συλλόγου, με τις έντονες κίτρινες λεπτομέρειες, με τις οποίες είναι γραμμένες τα ονόματα, οι αριθμοί, το λογότυπο και το έμβλημα της Ίντερ, να κάνουν την αντίθεση. Αυτό που την κάνει να φέρνει αναμνήσεις από την δεκαετία του ΄90 ωστόσο, και προσδίδει το vintage στοιχείο είναι το μπλε χρώμα στο κολάρο της .

Η παρουσίαση της φανέλας δεν έγινε μέσα στο εμβληματικό «Τζουζέπε Μεάτσα», αλλά στο Bar Picchio, ένα τοπικό γήπεδο του Μιλάνου και στο Osteria del Biliardo, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την ομάδα με την πόλη.

Οι Τζον Στόουνς, Γιαν Μπισέκ και ο νεαρός Ματία Μοσκόνι έκαναν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης, η οποία αναμένεται να φορεθεί για πρώτη φορά στη σημερινή αναμέτρηση των «Νερατζούρι» απέναντι στην Ουντινέζε (14/09, 21:45).