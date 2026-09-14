Γιουβέντους: «Αρνητικό» ρεκόρ, χωρίς Ιταλό η σύνθεσή της
«Σκούρα» είναι τα πράγματα στο εσωτερικό της Γιουβέντους, μετά την ήττα (στις καθυστερήσεις) από τη Σασουόλο με 3-2 το βράδυ της Κυριακής (13/9).
Η Μεγάλη Κυρία έχει μαζέψει 7 πόντους στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της φετινής Serie A, ούσα στο -3 από την πρωτοπόρο Λάτσιο. Ήδη μάλιστα τα ιταλικά μέσα έχουν αρχίσει το «κυνήγι» προς τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, που προς ώρας έχει την υποστήριξη της διοίκησης.
Πάντως, πέραν του αρνητικού αποτελέσματος, η Γιούβε έκανε και ένα αρνητικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, δεν είχε κάποιο Ιταλό ποδοσφαιριστή, από τους 10 που αγωνίζονται «μέσα» στην αρχική της σύνθεση.
Ο μοναδικός που... έσωσε τα προσχήματα ήταν ο κίπερ Βικάριο, γεννημένος στο Ούντινε, δείγμα του ότι μάλλον δεν υπάρχει και πολλή πίστη στο ιταλικό στοιχείο από την ομάδα του Τορίνο.
0/10 - Per la prima volta nella sua storia, la #Juventus non schiera nemmeno un italiano tra i 10 giocatori titolari di movimento in una partita di #SerieA. Stravolgimento.#SassuoloJuve pic.twitter.com/lk7iuK4Qaj— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 13, 2026
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