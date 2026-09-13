Σασουόλο - Γιουβέντους 3-2: Φινάλε ροντέο και... δράμα για τη Γηραιά Κυρία
Φινάλε θρίλερ στο ματς της Σασουόλο απέναντι στη Γιουβέντους, με τη Γηραιά Κυρία να βιώνει το απόλυτο δράμα. Αν και ο Ζέγκροβα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την κρατήσει όρθια με «ντοπιέτα» και γκολ ισοφάρισης στις καθυστερήσεις, η Σασουόλο βρήκε το γκολ της νίκης στο 90΄+4΄με τον Άντζιτς και με το τελικό 3-2 πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο σε ένα συγκλονιστικό τέλος.
Το πρώτο ημίχρονο πάντως θα ξεχαστεί γρήγορα, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να προετοιμάζονται με διαφορετική λογική για μετά την ανάπαυλα. Στο 65΄τελικά το γκολ του Εσπόζιτο έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους, προτού το ματς πάρει φωτιά στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Αρχικά στο 82΄ο Ζέγκροβα εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ και τον τιμώρησε για να φέρει το ματς στα ίσα. Επτά λεπτά αργότερα ο Μπόουι ανάκτησε το προβάδισμα της Σασούολο, όμως στο 90΄+1΄ο Ζέγκροβα χτύπησε και πάλι για το 2-2. Σε εκείνο το σημείο, η Γιουβέντους νόμιζε πως είχε σώσει τον βαθμό, όμως οι Νεροβέρντι δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη.
Στο 90΄+4΄συγκεκριμένα ο... πρώην Μπιανκονέρο, Βασίλιε Άτζιτς τιμώρησε την πρώην ομάδα του και διαμόρφωσε το τελικό 3-2 που υποχρέωσε τη Γιουβέντους στην πρώτη φετινή της ήττα στο πρωτάθλημα.
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