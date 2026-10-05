Ο Μίραλεμ Πιάνιτς θυμήθηκε μία ιστορία που αφορούσε ένα φάουλ, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο χάρη στα... καμώματά του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και ο Μίραλεμ Πιάνιτς βρήκε ώρα να θυμηθεί ένα ιδιαίτερο περιστατικό από τον καιρό που έπαιζε με τον CR7 στη Γιουβέντους.

Ο Βόσνιος παλαίμαχος χαφ αναφέρθηκε στις εκτελέσεις φάουλ, που ήταν η σπεσιαλιτέ του αλλά πέρασαν... αυτόματα στον Πορτογάλο όταν εκείνος έφτασε στο Τορίνο το 2018. Όπως είπε ο Πιάνιτς, «παίζαμε στη Νάπολι και είχα σκοράρει με φάουλ, παραδόξως, καθώς έπαιζε και ο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο είχε κερδίσει το φάουλ, νομίζω ο Μερέτ είχε αποβληθεί γι' αυτό. Ο Μαξ Αλέγκρι τον είδε πεσμένο στο χορτάρι και έστειλε άμεσα τους γιατρούς. Κι αυτό γιατί το φάουλ ήταν σε πολύ καλό σημείο, έβγαλε έξω τον Ρονάλντο και με άφησε να εκτελέσω εγώ. Και σκόραρα! Ήταν ο μόνος τρόπος να πάρω την μπάλα, οπότε ευχαριστώ, Μαξ»!