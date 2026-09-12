Αταλάντα - Κάλιαρι 1-2: Στην τετράδα μέσω Μπέργκαμο
Κάλιαρι για... Ευρώπη! Η ομάδα του Φάμπιο Πιζακάνε έκανε την έκπληξη νικώντας 2-1 εκτός έδρας την Αταλάντα και ανεβαίνοντας έτσι στην τετράδα της βαθμολογίας της Serie A.
Οι Σαρδηνοί αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους στο 19', όταν ο Μεντί τελείωσε ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή μετά το γύρισμα του Αντόπο, εντούτοις οι Μπεργκαμάσκι έφτασαν στην ισοφάριση με σκαστό σουτ του Σκαμάκα στο 41'.
Η Κάλιαρι όμως δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα στο 61ο λεπτό, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαλντίνι, η οποία ήταν αρκετή για να έρθει το διπλό στο Μπέργκαμο και να φτάσουν οι φιλοξενούμενοι τους εννέα βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές.
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