Μεγάλη νίκη για την Κάλιαρι, που επιβλήθηκε 2-1 εκτός έδρας της Αταλάντα και ανέβηκε στην τετράδα της βαθμολογίας της Serie A.

Κάλιαρι για... Ευρώπη! Η ομάδα του Φάμπιο Πιζακάνε έκανε την έκπληξη νικώντας 2-1 εκτός έδρας την Αταλάντα και ανεβαίνοντας έτσι στην τετράδα της βαθμολογίας της Serie A.

Οι Σαρδηνοί αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους στο 19', όταν ο Μεντί τελείωσε ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή μετά το γύρισμα του Αντόπο, εντούτοις οι Μπεργκαμάσκι έφτασαν στην ισοφάριση με σκαστό σουτ του Σκαμάκα στο 41'.

Η Κάλιαρι όμως δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα στο 61ο λεπτό, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαλντίνι, η οποία ήταν αρκετή για να έρθει το διπλό στο Μπέργκαμο και να φτάσουν οι φιλοξενούμενοι τους εννέα βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές.