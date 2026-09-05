Παρότι έχανε μέχρι το 89', η Ρόμα επικράτησε 2-1 της Αταλάντα στο Ολίμπικο και έκανε το 3/3 στη Serie A.

Απίθανη ανατροπή από τη Ρόμα, που παρότι βρέθηκε να χάνει εντός έδρας από την Αταλάντα μέχρι το 89', πρόλαβε να γυρίσει το ματς και να επικρατήσει 2-1, κάνοντας έτσι το 3/3 στη Serie A!

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους Τζαλορόσι να είναι ανώτεροι και να δημιουργούν μπόλικες ευκαιρίες, αλλά να αδυνατούν να νικήσουν τον Καρνεσέκι. Μοιραία, στην ανάπαυλα δεν υπήρχε σκορ.

Αυτό άλλαξε με το καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Μπεργκαμάσκι να παγώνουν το Ολίμπικο με δυνατό σουτ του Έντερσον μέσα από την περιοχή μετά από φάση διαρκείας. Ακολούθησαν καλές στιγμές εκατέρωθεν, με τους Ρωμαίους να έχουν δοκάρι με τον Κάστρο στο 64' αλλά και στο 88', πριν φτάσουν στην ισοφάριση με εξαιρετική κεφαλιά του Ερμόσο στο 89'.

Και να πίστευε κανείς ότι αυτό θα αρκούσε στους γηπεδούχους, γελάστηκε, καθώς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σουλέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με συρτό σουτ από πλάγια θέση, ανατρέποντας τα δεδομένα και βάζοντας φωτιά στο Ολίμπικο!