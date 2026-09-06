Γράφει ιστορία η Μίλαν: Ομάδες γυναικών σε ανδρικές λίγκες

Η Μίλαν ανοίγει έναν διαφορετικό δρόμο για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ιταλία. Για πρώτη φορά στη χώρα, δύο γυναικείες ομάδες θα συμμετάσχουν σε ανδρικές λίγκες. Κάτι αρκετά πρωτότυπο αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε φιλικά ματς παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η Κ17 και η Κ15 των «ροσονέρε» θα αντιμετωπίζουν ομάδες αγοριών αντίστοιχων ηλικιακών κατηγοριών. Η Κ17 θα κοντραριστεί με ομάδες Κ14, ενώ η Κ15 θα αγωνίζεται απέναντι σε Κ13.

Αυτό που θέλει να κάνει η ομάδα του Μιλάνου μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να δώσει στις νεαρές ποδοσφαιρίστριες πιο δυνατά παιχνίδια, μεγαλύτερες απαιτήσεις και την ευκαιρία να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδό τους και εννοείται να σπάσει τα ταμπού!