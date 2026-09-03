Σε αναμμένα κάρβουνα η Φενέρμπαχτσε: Πειθαρχική δίωξη από την UEFA σε Γκεντουζί και Γκρίνγουντ πριν τη Ρόμα

Οι Γκεντουζί και Γκρίνγουντ βρίσκονται στο επίκεντρο πειθαρχικής έρευνας από την UEFA με αφορμή τη συμπεριφορά τους στο ματς του Champions League απέναντι στη Λιόν.

Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα σε βάρος των Ματέο Γκεντουζί και Μέισον Γκρίνγουντ, μετά τον... χαμό που προκάλεσαν στο φινάλε της αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με τη Λιόν για τα προκριματικά του Champions League.

Μετά την πρόκριση της τουρκικής ομάδας, η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο ξέφυγε, με τους δύο παίκτες να προκαλούν τους φιλάθλους των αντιπάλων, να κάνουν χειρονομίες και να βιαιοπραγούν σε βάρος των παικτών των Γάλλων. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο να τιμωρηθούν εν όψει της επικείμενης αναμέτρησής τους με τη Ρόμα.

🚨🚨 FENERBAHÇE 🇹🇷 ANNONCE QU’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE A ÉTÉ OUVERTE PAR L’UEFA À L’ENCONTRE DE MATTÉO GUENDOUZI 🇫🇷, MASON GREENWOOD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ET DU CLUB suite aux événements à Lyon.



🗞️ communiqué officiel pic.twitter.com/UqbTxJxTmF September 3, 2026

Η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε την έναρξη της έρευνας από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, ξεκαθαρίζοντας πως θα υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και υπομνήματα για την υπεράσπιση αμφότερων των ποδοσφαιριστών της:

«Για την προστασία των δικαιωμάτων των παικτών μας και του συλλόγου, θα υποβάλουμε τις απαραίτητες απολογίες στα αρμόδια όργανα της UEFA. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», είπαν χαρακτηριστικά στη σχετική τους ανακοίνωση.

Το ενδεχόμενο τιμωρίας των δύο ποδοσφαιριστών της Φενέρμπαχτσε θα είναι σίγουρα πλήγμα για την ομάδα του Πάουλο Φονσέκα, καθώς η ευρωπαϊκή της πρεμιέρα απέναντι στους «τζιαλορόσι» πλησιάζει.