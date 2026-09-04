Γκασπερίνι: «Η Ρόμα έχει δικαίωμα να ονειρεύεται, ο Ντιμπάλα είναι μοναδικός»

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ο Γκασπερίνι μίλησε για όλα όσα συμβαίνουν στη Ρόμα, ενώ παράλληλα έπλεξε το εγκώμιο των Ντιμπάλα και Μάλεν.

Σε μια μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε, μεταξύ άλλων, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι μίλησε για ό,τι αφορά Ρόμα, τους στόχους των Τζιαλορόσι, τις μεταγραφικές δυσκολίες, αλλά και τους αγαπημένους της κερκίδας, Πάουλο Ντιμπάλα και Ντόνιελ Μάλεν.

Αναλυτικότερα μιλώντας στη «Gazzeta dellosport» ο Ιταλός τεχνικός δεν θέλησε να βάλει... φρένο στα όνειρα των Ρωμαίων, ξεκαθαρίζοντας πως αυτά δεν πρέπει να καταπνίγονται.

«Τα όνειρα δεν πρέπει ποτέ να καταπνίγονται. Το σημαντικό είναι να ξέρεις ότι, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, η πραγματικότητα είναι κάτι διαφορετικό. Αν ζεις την πραγματικότητα με τον σωστό τρόπο, μπορείς ακόμα και να την κάνεις να συμπέσει με τα όνειρα. Αλλά δεν είναι συζητήσεις για τις αρχές Σεπτεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια ο Γκασπερίνι στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα:«Η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου είναι να βλέπω τους οπαδούς ικανοποιημένους».

Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, ο προπονητής της Ρόμα αποκάλυψε πως οι οικονομικοί περιορισμοί και το Financial Fair Play επηρέασαν σημαντικά τον σχεδιασμό της ομάδας. Όπως εξήγησε, υπήρχαν περιπτώσεις παικτών που ήθελαν να φορέσουν τη φανέλα της Ρόμα, όμως τελικά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν λόγω των συγκεκριμένων περιορισμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πάουλο Ντιμπάλα, τον οποίο χαρακτήρισε μοναδικό και ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να του βάζει περιορισμούς όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.

«Έκανε όλη την προετοιμασία όσο καλύτερα μπορούσε, είναι δυνατός, είναι καλά. Υπάρχουν λέξεις που μισώ: να διατηρώ, να σώζω, να ξεκουράζομαι... Ρωτάω τον Πάουλο: “Θέλεις να ξαναπαίξεις;”. Αν απαντήσει “Ναι”, θα τον κρατήσω ακόμα και όταν προηγούμαστε με 4-0. Ποτέ μην σταματάς έναν τύπο που διασκεδάζει και παίζει. Πόσες φορές έχει αστοχήσει ο Μέσι;»

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε ένα βασικό «γρανάζι» της ομάδας, τον Ντόνιελ Μάλεν, με τον Γκασπερίνι να έχει υψηλές προσδοκίες από τον Ολλανδό επιθετικό: «Ο Μάλεν πρέπει να παραμείνει πεινασμένος, ακόμα και αφού σκόραρε. Το έκανε πολύ χαλαρά εναντίον της Λέτσε. Φέτος, θα μπορούσε να απειλήσει το ρεκόρ των 36 γκολ του Ιγκουαΐν», ανέφερε.

Τέλος όσον αφορά το Champions League, ο Γκασπερίνι ανέφερε μεταξύ άλλων:«Ξέρουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην Ιταλία. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να ανταγωνιστούμε και στην Ευρώπη».