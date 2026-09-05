Παρότι βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα, η Ίντερ επικράτησε 3-2 εντός έδρας της Νάπολι με μεγάλη ανατροπή.

Η Νάπολι έβαλε δύσκολα στην Ίντερ, όμως οι πρωταθλητές Ιταλίας έκαναν μία τεράστια ανατροπή, λύγισαν με 3-2 τους Παρτενοπέι εντός έδρας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λαουτάρο Μαρτίνες και έκαναν το 3/3 στη Serie A!

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους Νερατζούρι να έχουν δοκάρι με τον Ντιμάρκο στις καθυστερήσεις. Το δεύτερο μέρος ωστόσο, ξεκίνησε πολύ διαφορετικά, με τον Πολιτάνο (50') να δίνει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα και φάση διαρκείας.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Χόιλουντ διπλασίασε τα τέρματα της Νάπολι με υπέροχο συρτό σουτ, εντούτοις οι Μιλανέζοι αντέδρασαν και μείωσαν με κοντινή προβολή του Μαρτίνες στο 56'! Το φινάλε εξελίχτηκε σε θρίλερ, με τον Τουράμ να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά στο 82', πριν ο Λαουτάρο ανατρέψει ολοκληρωτικά την κατάσταση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με κοντινή προβολή!

Νωρίτερα, η Τορίνο βύθισε στη μιζέρια τη Φιορεντίνα, νικώντας τη 2-1 με εκτός έδρας ανατροπή. Οι Βιόλα προηγήθηκαν με τον Πελεγκρίνο (47'), εντούτοις Μαντράγκορα (73') και Άνταμς (82') έφεραν τούμπα το ματς και άφησαν τους γηπεδούχους χωρίς βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές.