Έντονες στιγμές στη συνέντευξη Τύπου του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, όταν κλήθηκε να μιλήσει για την Αταλάντα.

Ρόμα και Αταλάντα κοντράρονται το Σάββατο (18/4) σε ένα ματς-τελικό για την έξοδο στην Ευρώπη, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να αντιμετωπίζει την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε για εννέα χρόνια.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο έμπειρος τεχνικός σχολίασε αρχικά τα όσα είπε τις προηγούμενες ημέρες ο Κλαούντιο Ρανιέρι αναφορικά με την πρόσληψη του προπονητή των Τζαλορόσι λέγοντας πως «ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα».

Εν συνεχεία, ο 68χρονος κόουτς αναφέρθηκε στην πορεία του στην Αταλάντα και είπε αρχικά πως «πετύχαμε επειδή το περιβάλλον γύρω μου ήταν ενωμένο και η δουλειά του συλλόγου εκπληκτική. Μια μικρή πόλη που δημιουργούσε την ιδανική ατμόσφαιρα, χτίσαμε πράγματα μαζί, σκεφτείτε πώς βγήκαν λεφτά και επενδύθηκαν ξανά. Η Αταλάντα έπαιζε στην Ευρώπη και είχε κέρδος».

Συνεχίζοντας, ο Γκασπερίνι ανέφερε πως «δεν ήταν μόνο χάρη σε μένα, αλλά και σε έναν ικανό σύλλογο που συνεργαζόταν αρμονικά με τον προπονητή. Μετά τα πράγματα άλλαξαν λίγο, κυρίως επειδή άλλαξε η διοίκηση και επειδή η “πατρική φιγούρα” στην οποία ήμουν πολύ κοντά (σ.σ. ο Αντόνιο Περκάσι) δεν ήταν εκεί», με τον έμπειρο τεχνικό να βουρκώνει σε εκείνη τη φάση και να αποχωρεί ξαφνικά από τη συνέντευξη Τύπου!