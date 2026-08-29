Μέσα σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα, η Μίλαν τίμησε τη μνήμη του μεγάλου Φράνκο Μπαρέζι στην πρώτη της φετινή εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Βενέτσια.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Σαν Σίρο» στην αναμέτρηση της Μίλαν με τη Βενέτσια στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος, όπου οι «ροσονέρι» επικράτησαν με 2-0.

Το συγκεκριμένο ματς είχε την ιδιαιτερότητα ότι ήταν το πρώτο εντός έδρας της Μίλαν μετά τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι, με τον σύλλογο να τιμά τον εμβληματικό επί σειρά ετών αρχηγό της.

Πριν τη σέντρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μπαρέζι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών στις 31 Ιουλίου. Οι παίκτες της Μίλαν και της Βενέτσια συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου, όπου υπήρχε η φανέλα του θρυλικού άσου με το Νο 6.

Την ίδια στιγμή ο γιος του υπό τις ιαχές και τα χειροκροτήματα του κόσμου, τοποθέτησε τη φανέλα του πατέρα του σε ένα από τα καθίσματα των επισήμων, από όπου παρακολουθούσε την ομάδα της καρδιάς του μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.