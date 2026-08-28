Η Μίλαν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Βενέτσια, αλλά με τον Γκονσάλο Ράμος να ανοίγει λογαριασμό επικράτησε 2-0 και παρέμεινε στο νικηφόρο δρόμο στη Serie A.

Μπορεί να παιδεύτηκε κόντρα στη Βενέτσια, αλλά σε αυτό το σημείο της σεζόν αυτό που μετράει είναι το τρίποντο για τη Μίλαν. Ένα τρίποντο που πήρε με υπογραφή του Γκονσάλο Ράμος! Χάρη στο πρώτο γκολ του Πορτογάλου στην Ιταλία, οι Ροσονέρι βρήκαν το δρόμο προς τη νίκη στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με το τελικό 2-0 διπλασίασαν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο γήπεδο και απείλησαν για πρώτη φορά στο 13΄, με όμορφη ατομική ενέργεια του Γκονσάλο Ράμος και τελείωμα που εξουδετέρωσε ο Στάνκοβιτς. Στο 24΄ήταν η σειρά της Βενέτσια να απειλήσει με άστοχη προσπάθεια του Γιεμπόα, προτού ο Πορτογάλος προειδοποιήσει και πάλι με όμορφο τελείωμα στη γωνία που έδιωξε ο Στάνκοβιτς.

Στο 56΄οι Ροσονέρι άγγιξαν το γκολ με τελείωμα του Μούσα από κοντά που τράνταξε το δοκάρι, αλλά η λύση ήρθε τελικά από τα πόδια του Γκονσάλο Ράμος. Στο 69΄συγκεκριμένα ο πρώην φορ της Παρί βρέθηκε στην περιοχή και με υπέροχο αριστερό σουτ σημάδεψε τη γωνία για το λυτρωτικό 1-0.

Το τρίποντο της Μίλαν κλείδωσε στο 89΄όταν η μπάλα κόντραρε πάνω στον Χαλχάλ μετά από χαμένο τετ-α-τετ του Τζασάρι και κατέληξε στο βάθος της εστίας για το τελικό αποτέλεσμα.

Μίλαν (Ρούμπεν Αμορίμ): Μενιάν, Τζιλά, Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Μπαρτεσάγκι, Τσουκουέζε, Μόντριτς (74΄ Τζασάρι), Μούσα, Σισέ (59΄Ραμπιό), Λόφτους - Τσικ (59΄Σαλεμάκερς), Γκονσάλο Ράμος