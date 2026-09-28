Μια κόκκινη μπογιά κάλυψε το πρόσωπο, μια δεύτερη αλλοίωσε τον χορηγό στη φανέλα. Η εμβληματική τοιχογραφία του Φράνκο Μπαρέζι έξω από το Casa Milan έγινε στόχος βανδαλισμού.

Η εικόνα του θρυλικού αρχηγού της Μίλαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 31 Ιουλίου σε ηλικία 66 ετών, καταστράφηκε πιθανότατα με σπρέι. Η Μίλαν έχει ήδη κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του δράστη, με τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής να αναμένεται να βοηθήσουν στην έρευνα.

«Το να βανδαλίζει κάποιος μια τοιχογραφία που μας θυμίζει τον Φράνκο Μπαρέζι είναι μια τόσο άθλια και αξιολύπητη πράξη, που νιώθω βαθιά λύπη για τον άνθρωπο που έκανε αυτή την ντροπή», σχολίασε ο δημοτικός σύμβουλος του Μιλάνου, Αλεσάντρο Τζούνγκι.

Η τοιχογραφία βρίσκεται στην Piazza Gino Valle, στην περιοχή Portello, όπου στεγάζονται τα γραφεία, το μουσείο και το κατάστημα της Μίλαν. Εκεί βρίσκεται και η απεικόνιση του εμβληματικού Νο6.

Ο δημιουργός της, Lucas Street Art, δήλωσε επίσης απογοητευμένος, όχι τόσο για το έργο του, αλλά «για τον άνθρωπο που απεικόνιζε και για όλους εκείνους που συγκινήθηκαν βλέποντάς το». Μάλιστα, έχει δημιουργήσει δύο πανομοιότυπες τοιχογραφίες του Μπαρέζι, μία στο Casa Milan και μία στο Σαν Σίρο, και δηλώνει έτοιμος να αποκαταστήσει εκείνη που καταστράφηκε, ακόμη και με τη βοήθεια του ανθρώπου που τη βανδάλισε.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και πέρα από τα όρια της Μίλαν. Ο θρύλος της Ίντερ, Βάλτερ Τζένγκα, έγραψε στα social media ότι ο Μπαρέζι υπήρξε αντίπαλος, συμπαίκτης του στην εθνική, αρχηγός και πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που «έδωσε αξιοπρέπεια στο ιταλικό ποδόσφαιρο».

«Οι φανέλες μας χωρίζουν. Ο σεβασμός πρέπει να μας ενώνει. Πάντα. Τον Φράνκο δεν τον αγγίζει κανείς», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

Ο Μπαρέζι αφιέρωσε ολόκληρη την καριέρα του στη Μίλαν. Φόρεσε τη ροσονέρα φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια, τα 15 από αυτά ως αρχηγός, κατακτώντας κάθε μεγάλη διαθέσιμη διάκριση. Ποτέ δεν απομακρύνθηκε πραγματικά από τον σύλλογο, στον οποίο αργότερα ανέλαβε και τη θέση του επίτιμου αντιπροέδρου.