Ακόμα μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση στην Τουρκία, με τη Μπεσίκτας αυτή τη φορά να κάνει ντόρο με την προσθήκη του Ντούσαν Βλάχοβιτς ως ελεύθερου από τη Γιουβέντους.

Συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο μεταγραφικό παζάρι η Τουρκία! Πρώτα ήταν η απόλυτη «βόμβα» της Τράμπζονσπορ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, στη συνέχεια ακολούθησε η μεγάλη κίνηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ρομέλου Λουκάκου και στο τέλος το καλό για τους Τούρκους... τρίτωσε με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Αφού έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, ο Σέρβος επιθετικός συμφώνησε με τη Μπεσίκτας και ταξίδεψε το απόγευμα της Τετάρτης (12/8) στη γειτονική χώρα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Πρόκειται για ακόμα ένα μεγάλο «μπαμ» από την τουρκική Super Lig που δείχνει διψασμένη για να πασπαλίσει με αστερόσκονη το εγχώριο πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πως ο Βλάχοβιτς προηγουμένως φόρεσε τη φανέλα της Γιουβέντους για 4,5 χρόνια, σκοράροντας συνολικά 68 γκολ κατά την παρουσία του στο Τορίνο. Οι Μπιανκονέρι με τη σειρά τους είχαν εκταμιεύσει το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Φιορεντίνα πίσω στο 2022, σε μια κίνηση που είχε προκαλέσει ντόρο στην Ιταλία.

Την προηγούμενη σεζόν πάντως ο 26χρονος Σέρβος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών που περιόρισαν την διαθεσιμότητα του στο γήπεδο, κλείνοντας 'ετσι την κάνουλα των γκολ στα 23.